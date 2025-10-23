Ce spune ministrul Energiei despre tarifele practicate de operatorii de gaze: „Toate aceste companii nu sunt Crucea Roșie”, dar trebuie să aibă și responsabilități”. Ce urmează să se schimbe în lege

După explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite, autoritățile iau în calcul modificarea legislației privind siguranța în rețelele de gaze și energie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că va analiza raportul final al anchetei și, dacă se constată deficiențe în cadrul legal, va propune schimbări urgente pentru a preveni astfel de tragedii.

Ce spune ministrul Energiei

„Toate companiile care operează în sistemul energetic trebuie să știe că au obligații foarte clare. În caz contrar, vor exista penalizări uriașe. Nu se poate ca oamenii să-și piardă viața din cauza unor erori umane”, a spus ministrul, potrivit Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că, după ce procurorii, experții ANRE, pompierii și alte autorități implicate vor finaliza raportul tehnic, vor fi identificate eventualele lacune legislative sau procedurale. „Dacă se constată că sunt fisuri în lege, voi iniția imediat un demers legislativ pentru completarea cadrului normativ. Companiile din energie și gaze trebuie să respecte la virgulă toate procedurile care pun în siguranță oamenii”, a subliniat el.

Ministrul a subliniat că raportul final va arăta clar unde și cum trebuie intervenit, pentru a evita modificări „făcute la întâmplare”. „Vom acționa chirurgical. Nu schimbăm legislația doar pe baza unei informații parțiale”, a spus Bogdan Ivan.

Acesta a atras atenția și asupra vechimii infrastructurii energetice din România, precizând că peste 60% din rețelele electrice au mai mult de 65 de ani. „Toate aceste rețele trebuie auditate periodic. Așa cum verificăm instalațiile de gaze din locuințe o dată la doi ani, trebuie să existe și o verificare constantă a rețelelor mari, pentru a preveni avarii precum cea din Rahova”, a explicat ministrul.

Dacă actuala legislație va fi considerată prea permisivă, Bogdan Ivan susține că va fi înăsprită. „Așa cum se întâmplă în Germania, regulile statului nu sunt opționale. Toate aceste companii nu sunt Crucea Roșie – încasează bani și trebuie să își asume responsabilitatea pentru siguranța oamenilor”, a conchis ministrul Energiei.

Întrebat dacă se practică tarife mult prea mari de către operatori pentru simpla verificare a unui contor, Bogdan Ivan a precizat:

„În momentul de față nu pot să intervin pentru a stabili tarife, pentru că vorbim despre o piață liberă în care fiecare companie își stabilește politica în funcție de piața pe care o are. Dar în același timp, toate aceste companii nu sunt Crucea Roșie – pentru că prestează anumite servicii în acord cu legea din România, (…) încasează niște sume consistente de bani de la fiecare dintre beneficiari. Ei bine, în schimbul acestor sume de bani trebuie să aibă niște responsabilități foarte clare, în care știm că nu ne explodează blocul. (…) Vreau ca în lege să fie foarte clar stipulate aceste lucruri, pentru ca nimeni niciodată să nu se mai poată ascunde în spatele unor lacune în legislația din România”.

Ancheta privind explozia din Rahova este în desfășurare, iar ANRE a demarat un control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă operatorul a respectat toate procedurile legale în momentul incidentului.