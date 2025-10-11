Ce spune legea despre câinii care latră prea mult. Poți fi amendat dacă deranjezi vecinii

Conform legislației române, comportamentul supărător al unui câine – cum ar fi lătratul continuu — poate constitui o contravenție dacă este considerat un deranj la liniștea publică. Una dintre legile fundamentale în domeniu este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, care prevede obligații pentru deținătorii de animale și interzicerea relelor tratamente sau a restrângerii nejustificate a libertății de mișcare.

Ce spun noile reglementări — reguli și amenzi

În 2025 au apărut reglementări noi care completează cadrul legal, introducând sancțiuni și specificități legate de amplasarea cuștii, amplasament, lesă și condițiile de întreținere a animalelor.

Proprietarii de câini care locuiesc la casă sau curte trebuie să respecte cerințe stricte care să reducă potențialul de deranj:

Cușca sau adăpostul câinelui trebuie amplasat la o distanță minimă de 60 de centimetri față de gardul vecinului, pentru a limita lătratul excesiv sau mirosul neplăcut.

Dimensiunea adăpostului trebuie să permită animalului să stea în picioare, să se întoarcă și să stea în mod confortabil, adaptat taliei sale.

Legea impune ca lesa să fie dintr-un material care să nu provoace răni și să aibă lungime de minimum 2 metri dacă animalul este ținut legat.

Proprietarii trebuie să asigure condiții decente: apă, hrană, protecție împotriva intemperiilor, spațiu de mișcare adecvat și adăpost corespunzător.

Animalele nu trebuie ținute permanent legate sau în condiții vătămătoare (expuse la ploi, soare intens sau frig).

În timpul plimbării, stăpânii trebuie să aibă la ei materialele pentru igienă (pungi pentru dejecții) și carnetul de sănătate al animalului, care să ateste vaccinările și starea de sănătate.

Sancțiuni: Nerespectarea noilor prevederi poate duce la amenzi de până la 500 de lei pentru contravenții minore. Există și proiecte legislative mai stricte, care propun sancțiuni de 1.000-5.000 lei sau confiscarea animalelor în cazuri grave, dar acestea trebuie adoptate pentru a deveni obligatorii.

Lătratul excesiv — când și cum se aplică amenda

Lătratul unui câine poate fi sancționat dacă este considerat tulburare a liniștii publice și dacă se realizează într-un mod repetitiv și persistent, afectând vecinii. În baza reglementărilor actuale, autoritățile (poliția locală, Protecția Animalelor) pot verifica dacă lătratul este exagerat și pot aplica o amendă dacă proprietarul nu ia măsuri.

De exemplu, dacă adăpostul este amplasat prea aproape de gard și lătratul devine deranj pentru vecini, acesta poate fi un motiv legal de sancțiune. Sau dacă câinele este lăsat legat permanent, fără spațiu de mișcare, astfel încât reacțiile sale să fie exacerbate. Respectarea regulilor de amplasament și asigurarea confortului animalului pot reduce riscul de sancțiuni.

Proiect de lege și tendințe legislative

În 2025, un proiect de lege pentru protecția animalelor vizează interzicerea câinilor ținuți în lanț pe perioade îndelungate și impunerea unor standarde minime pentru adăposturi și țarcuri. În proiect se precizează că padocurile trebuie să asigure libertatea de mișcare a animalului, iar adăpostul să fie izolat termic. Nerespectarea acestor norme ar putea duce la amenzi mai mari, între 1.000 și 5.000 de lei.

Între altele, în expunerea de motive, inițiatorii susțin că legea urmărește eliminarea cruzimii pasive față de animale, reglementarea clară a excepțiilor și oferirea autorităților instrumente eficiente de control.

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a evita amenzi

Amplasează cușca câinelui la cel puțin 60 cm de gardul vecinului.

Asigură spațiu suficient pentru ca animalul să stea confortabil (ridicat, întors).

Nu lăsa câinele permanent legat fără libertate de mișcare.

Folosește lesa adecvată, de minim 2 metri, și materiale care nu rănesc.

Asigură hrană, apă și adăpost corespunzător.

În timpul plimbării, ia cu tine pungi pentru dejecții și carnet de sănătate.

Fii atent la deranjul produs vecinilor — reducerea lătratului, mușcarea stimulilor externi, evitarea expunerii continue la factori care-l pot

hiperexcita.

Nerespectarea acestor prevederi poate fi sancționată cu amenzi de până la 500 lei, iar proiectele aflate în dezbatere preconizează măsuri mult mai stricte. Astfel, proprietarii de câini trebuie să fie conștienți de responsabilitățile legale și de importanța respectării normelor pentru conviețuirea armonioasă cu vecinii.

