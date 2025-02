Ce servicii de streaming merită păstrate în februarie: Netflix, Max sau Prime?

Luna februarie vine cu o ofertă bogată de filme și seriale, dar și cu unele creșteri de preț care te pot face să reconsideri abonamentele tale. Dacă vrei să economisești bani și să profiți doar de cele mai bune titluri, e timpul să îți optimizezi lista de streaming. Servicii precum Max și Prime Video oferă conținut premium, în timp ce Netflix ar putea să nu fie cea mai bună investiție în această lună.

Cele mai bune opțiuni de streaming pentru februarie

Max și Prime Video: conținut de neratat

Max își respectă sloganul „The one to watch” prin lansarea sezonului 3 din The White Lotus pe 16 februarie. Acest serial foarte apreciat este un motiv suficient pentru a menține abonamentul activ. Pe lângă asta, Max oferă și We Live in Time (7 februarie), Puppy Bowl (9 februarie) și meciuri NBA live.

La rândul său, Prime Video își atrage abonații cu două titluri puternice: sezonul 3 din Invincible (6 februarie) și revenirea lui Reacher (20 februarie). Dacă ești fan al acestor producții, merită să îți menții abonamentul.

Paramount Plus și Hulu vin cu surprize

Dacă ești pasionat de seriale, atunci Paramount Plus este o alegere inspirată. 1923, sezonul 2, debutează pe 23 februarie, iar Yellowjackets revine pe 14 februarie. În plus, serviciul transmite evenimente importante precum Premiile Grammy (2 februarie) și The Equalizer, sezonul 5 (16 februarie).

Pe de altă parte, Hulu este ideal dacă ai profitat de oferta de Black Friday și vrei să continui să urmărești titluri precum Abbott Elementary și Paradise. Alte premiere interesante includ documentarul Sly Lives! (13 februarie), Bad Genius (18 februarie) și A Thousand Blows, un serial creat de echipa Peaky Blinders (21 februarie).

Servicii pe care le poți anula temporar

Netflix și Disney Plus: prea puțin conținut atractiv

Netflix a crescut prețurile, iar selecția de conținut din februarie nu este extraordinară. Totuși, dacă ești fan Cobra Kai, vei putea urmări partea a treia din sezonul 6 pe 13 februarie. Alte lansări includ Sweet Magnolias, sezonul 4 (6 februarie) și The Witcher: Sirens of the Deep (11 februarie). Dacă aceste titluri nu te atrag, ai putea să îți întrerupi abonamentul temporar.

Disney Plus, pe de altă parte, oferă doar două noutăți majore: finalul Your Friendly Neighborhood Spider-Man și debutul serialului Pixar Win or Lose (ambele pe 19 februarie). Dacă nu te interesează aceste producții, poți aștepta până în martie, când apare Daredevil: Born Again.

Starz și Apple TV Plus: opțiuni de luat în calcul mai târziu

Dacă ai un abonament la Starz, ar fi mai bine să aștepți până în martie, când se lansează Power Book III: Raising Kanan. În prezent, oferta de conținut nu este suficient de atractivă pentru a justifica costul abonamentului.

Apple TV Plus rămâne o opțiune dacă urmărești Severance, care se va difuza până în martie. Dacă acest serial nu este pe lista ta, atunci ar fi mai bine să anulezi abonamentul și să revii mai târziu pentru titluri precum Goldie (14 februarie) și Berlin ER (26 februarie).

Cum să economisești prin rotația serviciilor de streaming

Dacă vrei să reduci costurile, cel mai eficient mod este să aplici metoda rotației abonamentelor. De exemplu, poți anula un serviciu și să revii asupra lui când toate episoadele unui serial sunt disponibile pentru binge-watching.

Un exemplu bun este 1923 de pe Paramount Plus, care va avea opt episoade întinse până în aprilie. În loc să plătești pentru fiecare lună, ai putea să te abonezi în aprilie și să urmărești tot sezonul dintr-o dată. Același principiu se aplică și pentru Severance de pe Apple TV Plus.

Costurile serviciilor de streaming în februarie

Pentru a-ți face o idee despre cheltuielile lunare, iată câteva prețuri actuale:

Netflix : între 8 și 25 de dolari (plus taxe pentru utilizatori suplimentari)

: între 8 și 25 de dolari (plus taxe pentru utilizatori suplimentari) Max : între 10 și 21 de dolari

: între 10 și 21 de dolari Disney Plus : între 10 și 27 de dolari (în funcție de pachet)

: între 10 și 27 de dolari (în funcție de pachet) Hulu : 10 dolari

: 10 dolari Apple TV Plus : 10 dolari

: 10 dolari Paramount Plus : 8 dolari

: 8 dolari Peacock : 8 dolari

: 8 dolari Starz: 11 dolari

Pentru a evita plăți inutile, setează alerte în calendar pentru a anula sau reactiva abonamentele la momentul potrivit. Astfel, vei putea profita de conținutul care te interesează fără să cheltuiești inutil.