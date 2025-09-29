Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?

Succesiunea este procedura legală prin care moştenitorii dobândesc bunurile lăsate de o persoană decedată. În România, aceasta este reglementată de Codul Civil și are ca scop stabilirea clară a proprietății și a cotelor fiecărui moștenitor. Dacă nu se realizează succesiunea, apar riscuri serioase, în special dacă se vrea vânzarea unui imobil moștenit.

Ce prevede legislația

Codul Civil prevede că moștenitorii — fie cei legali (copii, soț/soție, părinți etc.), fie cei desemnați prin testament — trebuie să accepte sau să renunțe la moștenire. Acceptarea poate fi expresă sau tacită.

Pentru ca proprietatea imobilului să fie înscrisă pe numele moștenitorului, este necesară deschiderea succesiunii la notar și obținerea certificatului de moștenitor, plus îndeplinirea formalităților fiscale (atestat fiscal, plata taxei de succesiune, înscriere în Cartea Funciară). Fără aceste documente, imobilul nu poate fi legal vândut sau înscris pe alt proprietar.

Taxa de succesiune este plata datorată pentru procedura de succesiune, când aceasta se face la notar. Se calculează în funcție de valoarea totală a bunurilor succesorale, atât imobile, cât și mobile. Dacă succesiunea nu este deschisă în decurs de doi ani de la deces, poate interveni obligația de impozit pe succesiune de 1% aplicat bunurilor imobile moștenite.

Ce riscă cine vinde casa fără succesiune

Fără certificatul de moștenitor și înscrierea în cartea funciară pe numele acestuia, dreptul de proprietate nu este recunoscut legal. Proprietatea apare încă pe numele defunctului, ceea ce înseamnă că moștenitorul nu este proprietar cu drepturi depline. Prin urmare, nu poate vinde legal imobilul — contractul de vânzare făcut în lipsa succesiunii sau fără înscriere în Cartea Funciară poate fi considerat nul.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv casele, nu poate fi transmis până când succesiunea nu a fost finalizată, potrivit surselor juridice.

Chiar dacă se semnează act de vânzare-cumpărare, Registrul de carte funciară poate să refuze intabularea (adică înscrierea noului proprietar) dacă nu există act care să ateste moștenirea legală. Fără înscriere, vânzătorul nu va primi proprietatea registrată pe numele cumpărătorului, ceea ce creează probleme de juridicitate și de exploatare a dreptului de proprietate.

Posibile litigii de moștenitori

Dacă nu s‐a stabilit oficial cine sunt moștenitorii, cine ce cotă are etc., alți moștenitori pot contesta tranzacția sau pot cere anularea vânzării. Unii moștenitori ar putea să nu fi fost luați în calcul și pot avea drepturi succesorale ce nu au fost respectate.

În cazul depășirii termenelor legale sau neplății taxelor de succesiune, pot apărea penalități, obligații fiscale suplimentare. De exemplu, dacă nu ai făcut succesiunea în termenul de doi ani, se poate impune impozit de 1% pe imobilele moștenite.

În concluzie, poți pierde efectiv dreptul de proprietate sau, mai exact, nu îl poți transmite legal dacă încerci să vinzi casa fără succesiune. Legislația românească — Codul Civil — nu permite transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil moștenit decât după finalizarea succesiunii, inclusiv obținerea certificatului notarial de moștenitor și înscrierea în Cartea Funciară.