Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență: ce servicii sunt gratuite și ce trebuie să plătești

Sistemul de sănătate din România stabilește clar ce drepturi ai în calitate de asigurat și ce garanții există pentru cei care nu mai contribuie activ. În cazul unei urgențe medicale, apar multe întrebări: ce ți se va acorda gratis, ce servicii vei plăti și cum se definește „calitatea de asigurat”? Iată ce spune legea actuală despre calitatea de asigurat și despre serviciile medicale la care are acces oricine, indiferent dacă plătește asigurări sau nu.

Ce presupune calitatea de asigurat

Calitatea de asigurat se dobândește atunci când o persoană plătește contribuția la asigurările sociale de sănătate (prin angajator sau individual) sau se află într-una dintre categoriile care beneficiază de asigurare fără plată directă a contribuției. Legea 141/2025 menține aceste categorii pentru care asigurarea se acordă fără plata contribuției (copii minori, studenți până la 26 de ani, femei însărcinate, pensionari cu venituri sub 3.000 lei etc.).

Persoanele care nu își mențin calitatea de asigurat pot rămâne fără acces la serviciile medicale acoperite în mod normal de sistemul public, dar nu sunt complet excluse de la îngrijirea medicală. În situații de urgență sau pentru anumite categorii de servicii medicale minimale, legea prevede acces garantat.

Ce acoperă asigurarea de sănătate

Cei care sunt asigurați au dreptul la un pachet de bază de servicii medicale care includ:

asistență medicală primară și ambulatorie,

consultații la medic specialist (în unități contractate cu casa de asigurări),

investigații paraclinice (analize, imagistică) în limita regulilor contractului-cadru,

spitalizare și intervenții chirurgicale (în spitale publice cu contract CNAS),

medicamente compensate sau gratuite, materiale sanitare, proteze etc., conform reglementărilor din contractele cu CNAS,

servicii de prevenție, monitorizare a sarcinii, planificare familială, vaccinări.

Totuși, nu toate serviciile sunt decontate integral: cele de înaltă performanță, stomatologia completă sau alte servicii specializate pot fi parțial sau deloc acoperite, caz în care pacientul suportă costul. Legea română prevede că orice persoană are dreptul la asistență medicală de urgență indiferent dacă este sau nu asigurată.

Servicii la care ai acces dacă nu ești asigurat

Conform reglementărilor spitalelor, toate intervențiile necesare pentru salvarea vieții sau stabilizarea stării de sănătate trebuie oferite gratuit, chiar dacă pacientul nu are calitatea de asigurat.

De asemenea, pentru persoanele neasigurate, există un pachet minimal de servicii medicale care poate cuprinde:

consultații de urgență și transport sanitar neasistat,

intervenții medico-chirurgicale pentru urgențe,

monitorizarea sarcinii și a lăuziei,

imunizări, prevenție, planificare familială,

servicii în programele naționale de sănătate (oncologie, boli infecțioase etc.).

Trebuie menționat faptil că analizele de laborator, investigațiile imagistice suplimentare și tratamentele prescrise în afara urgenței sunt adesea suportate de pacient, dacă nu sunt incluse în pachetul minimal.

Ce trebuie să plătești

Dacă starea pacientului nu mai impune urgență și acesta rămâne internat pentru tratament sau convalescență și nu este asigurat, trebuie să suporte costurile de spitalizare, procedeele, medicamentele și îngrijirile care nu mai sunt considerate urgență. Unitățile spitalicești pot solicita pacientului neasigurat un angajament de plată pentru perioada care nu mai este acoperită ca urgență.

În cazul în care pacientul nu are mijloace să plătească, spitalul poate emite factură și demara proceduri de recuperare, inclusiv executare silită. Un exemplu concret: internarea continuată într-un spital de stat poate costa de la ~60 euro/zi pentru neasigurați, în funcție de complexitatea cazului și spital.