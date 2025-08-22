Ultima ora
Ce se întâmplă dacă nu faci succesiunea imediat. Care sunt consecințele pentru moștenitori
Moștenirea este una dintre cele mai importante proceduri juridice prin care patrimoniul unei persoane decedate este transferat moștenitorilor săi. În teorie, nu există un termen limită în care trebuie să faci succesiunea, dar amânarea acestei proceduri poate aduce consecințe serioase. De la costuri suplimentare și impozite, până la imposibilitatea de a vinde sau de a încheia acte oficiale asupra bunurilor moștenite, lipsa certificatului de moștenitor creează blocaje greu de rezolvat ulterior.

Pentru a înțelege mai bine implicațiile, trebuie să reții că moștenirea poate fi de două tipuri: legală (când bunurile se împart conform legii) și testamentară (când există un testament valabil). În ambele situații, succesiunea trebuie dezbătută oficial, fie la notar, fie prin instanță, pentru ca moștenitorii să devină în mod real proprietari ai bunurilor.

Care sunt riscurile dacă nu faci succesiunea la timp

Deși legea nu impune un termen strict, amânarea succesiunii peste doi ani de la deces atrage după sine plata unui impozit suplimentar de 1% din valoarea bunurilor imobile. Acest lucru înseamnă că, pe lângă taxele notariale și alte cheltuieli administrative, vei avea o sarcină fiscală mai mare decât dacă ai fi rezolvat lucrurile imediat după decesul persoanei.

Un alt risc major este lipsa dreptului de proprietate asupra bunurilor moștenite. Atâta timp cât nu există un certificat de moștenitor sau o hotărâre judecătorească, bunurile respective rămân „blocate”. Poți să le folosești, dar nu poți să le vinzi, să le donezi, să le ipotechezi sau să închei acte juridice asupra lor. De exemplu, dacă moștenești un apartament și vrei să-l vinzi, tranzacția nu este posibilă fără succesiune.

În plus, lipsa succesiunii poate genera conflicte între moștenitori. Fără un act oficial care să stabilească cine are dreptul la ce, pot apărea neînțelegeri legate de împărțirea bunurilor, situații care ajung adesea în instanță și care pot dura ani de zile.

De ce este important să finalizezi succesiunea

Procedura succesorală nu înseamnă doar împărțirea bunurilor, ci și clarificarea datoriilor și obligațiilor defunctului. Masa succesorală include atât activele (case, terenuri, bani, mașini), cât și pasivele (credite, datorii). Prin urmare, dezbaterea succesiunii este esențială pentru ca moștenitorii să știe exact ce primesc și ce responsabilități își asumă.

Fără succesiune, moștenitorii nu se bucură de protecția deplină a legii. Dacă cineva contestă dreptul lor asupra unui bun, lipsa certificatului de moștenitor îi lasă într-o poziție vulnerabilă. Mai mult, în lipsa procedurii, chiar și bunurile aparent simple de folosit – cum ar fi o mașină – nu pot fi vândute sau înmatriculate pe numele moștenitorilor.

În concluzie, chiar dacă nu ești obligat să faci succesiunea imediat, amânarea ei poate crea probleme financiare și juridice. De aceea, este în interesul moștenitorilor să înceapă procedura cât mai repede, pentru a evita costuri suplimentare, blocaje și eventuale dispute familiale.

