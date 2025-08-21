Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:01
de Iulia Kelt

Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință

ȘTIINȚĂ
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură / Foto: Fox News

Căldura accelerează eliberarea de microplastice și substanțe chimice din sticlele de unică folosință, iar expunerea repetată poate afecta sănătatea.

Sticlele de plastic de unică folosință sunt practice, dar atunci când sunt lăsate în mașină la temperaturi ridicate pot deveni o sursă de microplastice și substanțe chimice.

Cercetările recente arată că, expuse la căldură și raze ultraviolete, aceste recipiente eliberează particule microscopice și chiar nanoparticule, care ajung direct în apa pe care o bem.

Vezi și:
Record incredibil: un croat și-a ținut respirația sub apă aproape 30 de minute. Care este explicația științifică
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent, avertizează un nou studiu: Care sunt efectele, cum ne afectează

Plasticul utilizat pentru fabricarea majorității sticlelor este polietilen tereftalat (PET). Deși pare solid, acesta funcționează ca o rețea flexibilă de molecule din care pot migra substanțe, proces accelerat de temperaturi mari și de expunerea la lumină solară, scrie The Washington Post.

Riscurile pentru sănătate: microplastice, chimicale și bacterii

Microplasticele și nanoplasticele pot pătrunde în organism și ajung chiar în țesuturi precum ficatul, rinichii, plămânii sau placenta, potrivit cercetărilor realizate de specialiști de la Yale și alte instituții.

În plus, plasticul poate conține compuși precum ftalați sau fenoli, asociați cu probleme de dezvoltare sau tulburări hormonale.

Un studiu din 2023 a demonstrat că patru tipuri de materiale plastice, între care și polietilena, atunci când au fost supuse la temperaturi echivalente cu 37°C și la raze UV, au eliberat cantități mari de particule. Probele păstrate în condiții reci și întunecate nu au prezentat același fenomen.

Pe lângă problema microplasticelor, lăsarea unei sticle deschise într-un mediu cald poate favoriza și dezvoltarea agenților patogeni. Aceasta înseamnă că apa consumată ulterior ar putea deveni un mediu de risc microbiologic.

Totuși, specialiștii subliniază că un incident izolat nu este periculos pentru o persoană sănătoasă. Riscul apare atunci când expunerea este constantă și pe termen lung.

Cum putem reduce expunerea la microplastice

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a limita riscurile:

  • folosirea recipientelor din sticlă sau oțel inoxidabil, care nu eliberează particule;
  • evitarea depozitării sticlelor de plastic în mașină sau la soare;
  • păstrarea lor într-un rucsac izoterm sau sub un prosop atunci când nu există o ladă frigorifică;
  • înlocuirea periodică a sticlelor lăsate în mașină pentru situații de urgență;
  • respectarea termenelor de valabilitate înscrise pe ambalaje, deoarece acestea pot indica și durata de stabilitate a recipientului, nu doar a conținutului.

În ceea ce privește consumul ocazional al apei dintr-o sticlă uitată în mașină, medicii atrag atenția că riscul de deshidratare este mult mai mare decât cel generat de o expunere punctuală la microplastice.

Cu toate acestea, pentru o protecție sporită pe termen lung, este recomandată folosirea alternativelor reutilizabile și mai sigure.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA
Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA
Digitalizarea ANAF, ghidată de inteligență artificială. Cum vor fi identificați evazioniștii, activitățile ilegale
Digitalizarea ANAF, ghidată de inteligență artificială. Cum vor fi identificați evazioniștii, activitățile ilegale
WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui
Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui
Au apărut primele imagini din noul sezon al serialului Emily in Paris: Când vezi continuarea apreciatei producții pe Netflix
Au apărut primele imagini din noul sezon al serialului Emily in Paris: Când vezi continuarea apreciatei producții pe Netflix
Atac cibernetic de amploare pe Google: Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail au fost expuse
Atac cibernetic de amploare pe Google: Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail au fost expuse
Oferte de ziua ta – magazinele online sau din mall care vin cu reduceri și vouchere cu ocazia aniversării tale
Oferte de ziua ta – magazinele online sau din mall care vin cu reduceri și vouchere cu ocazia aniversării tale
Microsoft investighează problemele SSD provocate de ultimele actualizări Windows 11. Ce trebuie să știi
Microsoft investighează problemele SSD provocate de ultimele actualizări Windows 11. Ce trebuie să știi
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Playtech Știri
Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou