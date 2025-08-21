Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință

Căldura accelerează eliberarea de microplastice și substanțe chimice din sticlele de unică folosință, iar expunerea repetată poate afecta sănătatea.

Sticlele de plastic de unică folosință sunt practice, dar atunci când sunt lăsate în mașină la temperaturi ridicate pot deveni o sursă de microplastice și substanțe chimice.

Cercetările recente arată că, expuse la căldură și raze ultraviolete, aceste recipiente eliberează particule microscopice și chiar nanoparticule, care ajung direct în apa pe care o bem.

Plasticul utilizat pentru fabricarea majorității sticlelor este polietilen tereftalat (PET). Deși pare solid, acesta funcționează ca o rețea flexibilă de molecule din care pot migra substanțe, proces accelerat de temperaturi mari și de expunerea la lumină solară, scrie The Washington Post.

Riscurile pentru sănătate: microplastice, chimicale și bacterii

Microplasticele și nanoplasticele pot pătrunde în organism și ajung chiar în țesuturi precum ficatul, rinichii, plămânii sau placenta, potrivit cercetărilor realizate de specialiști de la Yale și alte instituții.

În plus, plasticul poate conține compuși precum ftalați sau fenoli, asociați cu probleme de dezvoltare sau tulburări hormonale.

Un studiu din 2023 a demonstrat că patru tipuri de materiale plastice, între care și polietilena, atunci când au fost supuse la temperaturi echivalente cu 37°C și la raze UV, au eliberat cantități mari de particule. Probele păstrate în condiții reci și întunecate nu au prezentat același fenomen.

Pe lângă problema microplasticelor, lăsarea unei sticle deschise într-un mediu cald poate favoriza și dezvoltarea agenților patogeni. Aceasta înseamnă că apa consumată ulterior ar putea deveni un mediu de risc microbiologic.

Totuși, specialiștii subliniază că un incident izolat nu este periculos pentru o persoană sănătoasă. Riscul apare atunci când expunerea este constantă și pe termen lung.

Cum putem reduce expunerea la microplastice

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a limita riscurile:

folosirea recipientelor din sticlă sau oțel inoxidabil, care nu eliberează particule;

evitarea depozitării sticlelor de plastic în mașină sau la soare;

păstrarea lor într-un rucsac izoterm sau sub un prosop atunci când nu există o ladă frigorifică;

înlocuirea periodică a sticlelor lăsate în mașină pentru situații de urgență;

respectarea termenelor de valabilitate înscrise pe ambalaje, deoarece acestea pot indica și durata de stabilitate a recipientului, nu doar a conținutului.

În ceea ce privește consumul ocazional al apei dintr-o sticlă uitată în mașină, medicii atrag atenția că riscul de deshidratare este mult mai mare decât cel generat de o expunere punctuală la microplastice.

Cu toate acestea, pentru o protecție sporită pe termen lung, este recomandată folosirea alternativelor reutilizabile și mai sigure.