Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026: vești importante pentru pensionari și familiile cu venituri mici

Mulți români se confruntă cu dificultăți financiare tot mai mari, iar veștile legate de sprijinul oferit de stat devin cu atât mai importante. Programul „Sprijin pentru România”, prin care milioane de persoane vulnerabile primesc carduri sociale pentru alimente, se află în pragul unei schimbări majore, ce va redefini modul în care statul român oferă ajutor celor aflați în nevoie.

Prima tranșă din 2025, deja încărcată pentru peste un milion de beneficiari

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că, începând cu 1 octombrie, cardurile sociale pentru alimente din programul „Sprijin pentru România” au fost încărcate pentru peste 1,1 milioane de beneficiari. Este vorba despre prima tranșă din anul 2025, în valoare de 125 de lei, urmând ca restul sumei să fie virat până la finalul anului.

„Am promis, am livrat — am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată ţara. Sunt bani pentru alimente şi mese calde, meniţi să-i ajute pe cei aflaţi în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, precum şi familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Potrivit datelor furnizate de minister, 1.115.773 de persoane primesc această primă tranșă. Dintre acestea, 1.028.391 au carduri valabile, 6.231 sunt carduri emise, dar încă nelivrate de Poșta Română, 12.223 au fost dezactivate și urmează să fie reemise, iar 68.928 aparțin beneficiarilor nou incluși în program.

Valoarea ajutorului, în scădere față de anii trecuți

Spre deosebire de anul 2022, când cardurile sociale erau încărcate de șase ori pe an cu câte 250 de lei, suma totală acordată în prezent este de doar 250 de lei anual, împărțită în două tranșe egale. Acest lucru înseamnă că beneficiarii primesc acum de trei ori mai puțin sprijin financiar față de anii anteriori, ceea ce accentuează dificultățile pentru persoanele cu venituri reduse.

Ministrul Pîslaru a transmis că toți cei care întâmpină probleme în accesarea fondurilor pot cere ajutor pe adresa de e-mail [email protected] sau la numerele de telefon 0372.838.633 și 0372.838.886. Totodată, el a promis că tranșa a doua va fi încărcată până la finalul acestui an.

„Angajamentul meu este ca tranşa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, aşa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, a precizat Pîslaru.

„Avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă”

Deși se declară mulțumit că programul a fost reluat și reparat, ministrul Dragoș Pîslaru recunoaște că actualele sume nu pot rezolva problema de fond. Potrivit acestuia, România are nevoie de o schimbare profundă în modul în care statul sprijină categoriile vulnerabile.

„Avem mult prea mulţi oameni aflaţi într-o situaţie extrem de dificilă din punct de vedere material. De aceea, aşa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă”, a explicat ministrul.

Pîslaru a adăugat că noua strategie urmărește trecerea de la un sistem bazat doar pe transferuri de bani la un model complex, care implică colaborarea între instituțiile statului și un sprijin real pentru fiecare caz în parte.

„Trecerea spre un stat care nu doar transferă câţiva bănuţi, ci pune instituţiile să colaboreze între ele, mai aproape de oamenii aflaţi în nevoie şi spre rezolvarea problemelor acestora printr-un management de caz individualizat şi intervenţii la nivelul comunităţii”, a mai spus el.

Ce se va schimba din 2026

Dragoș Pîslaru a precizat că din 2026 statul va implementa noul sistem de servicii comunitare integrate, menit să ofere un sprijin personalizat celor aflați în nevoie. Acesta va include acces la educație, asistență medicală, consiliere psihologică și sprijin pentru angajare. Scopul este ca persoanele vulnerabile să nu se mai simtă abandonate, ci susținute în mod real pentru a-și recăpăta independența.