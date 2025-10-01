Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului

Programul „Sprijin pentru România” continuă să fie unul dintre cele mai importante mecanisme prin care statul sprijină persoanele vulnerabile. În toamna lui 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat oficial încărcarea cardurilor sociale pentru peste un milion de beneficiari, iar vestea a fost transmisă direct de către ministrul Dragoș Pîslaru.

Prima tranșă de bani, deja virată

„Am promis, am livrat – am încărcat cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată ţara. Sunt bani pentru alimente şi mese calde, meniţi să-i ajute pe cei aflaţi în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizaţie socială; copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune”, a scris ministrul pe pagina sa oficială.

Potrivit datelor transmise de MIPE, în total 1.115.773 de beneficiari primesc prima tranșă, pe baza listelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Distribuția cardurilor arată astfel:

1.028.391 carduri active (92,16%) au fost deja utilizabile;

6.231 carduri se află în posesia Poștei Române, dar încă nelivrate beneficiarilor (0,55%);

12.223 carduri au fost dezactivate și urmează să fie reemise (1,09%);

68.928 carduri sunt destinate noilor beneficiari (6,17%).

Aceste sume pot fi folosite exclusiv pentru cumpărarea de alimente de bază sau pentru mese calde, în funcție de necesitățile fiecărei persoane.

A doua tranșă, până la finalul anului

Mulți dintre cei care beneficiază de acest ajutor se întreabă deja când vor intra următorii bani pe cardurile sociale. Ministrul Dragoș Pîslaru a ținut să ofere clarificări:

„Angajamentul meu este ca tranşa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, aşa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, a explicat acesta.

Totodată, el a subliniat că MIPE nu stabilește lista beneficiarilor, ci doar asigură încărcarea cardurilor pentru cei declarați eligibili de Ministerul Muncii și instituțiile sale subordonate.

Chiar dacă sprijinul acordat prin aceste carduri sociale aduce o gură de oxigen financiar pentru mulți români, ministrul a atras atenția că problema este mult mai profundă:

„Deşi sunt foarte bucuros că împreună am reuşit să reparăm programul Sprijin pentru România, aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din ţara noastră: avem mult prea mulţi oameni aflaţi într-o situaţie extrem de dificilă din punct de vedere material. De aceea, aşa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate – asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă”, a mai transmis Dragoș Pîslaru.

Astfel, beneficiarii cardurilor sociale pot fi siguri că prima tranșă a ajuns deja pe carduri, iar a doua va fi încărcată până la finalul anului 2025. Deși sumele nu sunt mari, ele reprezintă un sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. În paralel, autoritățile pregătesc o schimbare de abordare, care să aducă un sprijin mai amplu și mai sustenabil pentru cei vulnerabili, dincolo de simpla alocare financiară.