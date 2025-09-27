Ultima ora
Serialul Billionaires' Bunker, direct de la creatorii La Casa de Papel – merită văzută cea mai nouă producție spaniolă de pe Netflix?
27 sept. 2025
de Iulia Kelt

Lansat pe 19 septembrie 2025, Billionaires’ Bunker este cea mai nouă producție spaniolă marca Álex Pina și Esther Martínez Lobato, creatorii faimosului La Casa de Papel.

Serialul Netflix are un singur sezon, cu 8 episoade, și propune o premisă care atrage imediat atenția: miliardari care se refugiază într-un buncăr ultraluxos pentru a supraviețui unei amenințări globale, dar adevărul nu este mereu cel care se prezintă într-o primă instantă.

De ce merită văzut serialul de pe Netflix

Ideea de a izola super-bogații într-un spațiu închis, plin de tehnologie și confort, dar lipsit de contact cu realitatea, este suficient de intrigantă încât să te facă să apeși play.

Decorurile și atmosfera construiesc credibil universul claustrofobic al adăpostului, iar primele episoade vin cu un plot twist surprinzător: apocalipsa nucleară era, de fapt, o farsă. Acest artificiu schimbă regulile jocului și ridică întrebări despre putere, manipulare și iluzia siguranței.

Serialul se joacă cu teme extrem de actuale, diferențele de clasă, frica de colaps global, limitele privilegiaților și are câteva momente tensionate bine realizate. Actorii reușesc să transmită dramatismul situațiilor, iar producția are o calitate vizuală remarcabilă. Așadar, jos pălăria pentru oamenii responsabili cu imaginea și arta din spate.

review recenzie Billionaires Bunker

Recenzie Playtech Billionaires Bunker / Foto: Netflix

Ce nu funcționează în Billionaires’ Bunker

Totuși, Billionaires’ Bunker nu este lipsit de minusuri. Personajele nu sunt mereu bine conturate, unele acțiuni par făcute doar pentru efect dramatic, iar ritmul încetinește vizibil după primele episoade.

Mai mult, unele idei sunt uitate pe parcurs, așadar, cel puțin uneori, dă senzația de producție realizată la foc automat, de dragul de a mai bifa ceva.

În loc să aprofundeze mesajul social, serialul se pierde uneori în conflicte personale și intrigi amoroase, care diluează forța ideii centrale. În plus, anumite coincidențe și exagerări riscă să scoată spectatorul din poveste, de vreme ce aduce pe alocuri a telenovelă.

Verdict final?

Dacă îți plac thrillerele psihologice cu un fundal social relevant și nu te deranjează câteva exagerări, Billionaires’ Bunker îți va oferi suspans și teme de reflecție. Este un serial imperfect, dar suficient de captivant pentru a merita o șansă.

Nota prietenoasă: Aș spune un 7/10, dar cu indulgență. Bun pentru cei interesați de dinamica puterii și de felul în care cei foarte bogați își construiesc propriile realități, însă cu rezerve privind coerența și ritmul.

Îl vezi chiar acum integral pe Netflix.

