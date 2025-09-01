Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 15:34
de Vieriu Ionut

Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit

Social
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Deficitul acut de forță de muncă din România obligă companiile să angajeze muncitori din afara Uniunii Europene

Piața muncii din România trece printr-o transformare dificilă, iar companiile resimt tot mai mult lipsa personalului calificat. În lipsa unei soluții interne, patronii au început să se bazeze masiv pe muncitori din afara Uniunii Europene, care au devenit principala alternativă pentru a acoperi deficitul tot mai vizibil.

Deficitul de personal, o problemă majoră pentru companii

Melania Pop, managing partner la firma de recrutare International Work Finder, explică faptul că problema nu este legată de costurile forței de muncă, ci de imposibilitatea de a găsi suficienți români dispuși să ocupe posturile vacante.

„Atâta timp cât noi, din cei 250.000, avem 140.000 de muncitori din afara Uniunii Europene, este clar că deja suntem pe un deficit de încă 100.000 şi ceva de oameni. Acesta este răspunsul la întrebarea «de ce vin asiaticii?» Pentru că avem un deficit foarte mare pe care nu reuşim să-l acoperim decât prin forţă de muncă din afara Uniunii”, a precizat aceasta în cadrul emisiunii ZF Live.

Conform unui raport al Băncii Naționale a României, publicat în luna iunie, aproximativ 40% dintre companii consideră lipsa personalului calificat una dintre cele mai presante dificultăți. Această realitate se reflectă direct în modul în care patronii își organizează activitatea și îi împinge spre soluții externe.

Vezi și:
Românii care lucrează în străinătate, mai săraci ca niciodată. De ce nu mai trimit bani acasă ca pe vremuri
Din ce ţări vin cei mai mulţi muncitori, în România? Sri Lanka şi India, în top

În multe sectoare critice ale economiei, lipsa angajaților autohtoni riscă să blocheze afacerile. Astfel, muncitorii străini devin nu doar o opțiune, ci o necesitate pentru ca firmele să își poată continua activitatea și să răspundă cererii în creștere.

Rolul muncitorilor străini în economie

Deși există percepția că forța de muncă venită din Asia sau din alte țări non-UE ar fi mai ieftină, patronii explică faptul că acest aspect nu este determinant. Adevărata problemă este lipsa resursei umane locale. Melania Pop subliniază importanța angajaților străini pentru stabilitatea economică a firmelor:

„Mulţi nu sunt în niciun caz mai ieftini, altfel afacerile nu ar putea funcţiona. Şi spun asta prin prisma celor 3.000 de angajaţi proprii pe care noi îi avem şi îi punem la dispoziţia companiilor, suntem în directă legătură cu ei, şi cu muncitorii, şi cu companiile”.

Această colaborare între firmele de recrutare și mediul privat a devenit un pilon esențial în echilibrarea pieței muncii din România. Muncitorii din afara Uniunii Europene acoperă exact acele sectoare unde românii nu mai sunt disponibili sau interesați să muncească.

Un viitor dependent de soluții externe

Datele prezentate arată clar că deficitul de forță de muncă va continua să reprezinte o provocare pentru companiile românești. Dacă în prezent există deja o lipsă de peste 100.000 de oameni, perspectivele pe termen mediu indică faptul că importul de muncitori non-UE va rămâne o soluție inevitabilă.

Pentru patroni, acest model nu este despre reducerea costurilor, ci despre supraviețuirea și dezvoltarea afacerilor. Fără angajați, chiar și cele mai profitabile companii se confruntă cu riscuri majore, iar muncitorii străini devin, în aceste condiții, motorul care menține economia în funcțiune.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de vândut”
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de vândut”
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Playtech Știri
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!