Când se pot aștepta pensionarii din România la următoarea majorare. Indexarea pensiilor, amânată până peste 2 ani

Vești proaste pentru milioane de pensionari din România: pensiile nu vor mai fi indexate până în 2027. Decizia a fost confirmată de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că valoarea punctului de referință (VPR) va rămâne neschimbată timp de peste doi ani. Măsura vine în contextul presiunilor bugetare și al recomandărilor formulate de Fondul Monetar Internațional, care a cerut Guvernului de la București ajustări ferme pentru reducerea deficitului.

Deși autoritățile insistă că pensiile nu vor fi reduse efectiv, lipsa indexării are un impact direct asupra puterii de cumpărare. Practic, în condițiile în care prețurile continuă să crească, pensionarii vor constata că banii din fiecare lună acoperă mai puține cheltuieli decât înainte.

De ce a fost amânată indexarea pensiilor

Fondul Monetar Internațional a subliniat că România are nevoie de o consolidare fiscală serioasă pentru a-și putea acoperi nevoile de finanțare și pentru a evita riscurile economice majore. Cheltuielile mari cu pensiile au fost identificate drept unul dintre principalele pericole pentru stabilitatea bugetului.

În prezent, statul alocă aproximativ 155 de miliarde de lei anual pentru pensii, dintre care 35 de miliarde provin din subvenții de la bugetul de stat. Pe lângă acestea, încă 14 miliarde sunt cheltuiți pentru pensiile speciale, ceea ce duce la un deficit de aproape 30% între ceea ce se încasează din contribuții și ceea ce se plătește efectiv.

Dacă s-ar fi aplicat indexarea la 1 ianuarie 2027, pensiile ar fi trebuit să crească cu circa 12%, echivalentul a aproximativ 320 de lei în plus pentru fiecare pensionar. Însă, pentru bugetul de stat, acest lucru ar fi însemnat un efort suplimentar de aproape 3 miliarde de euro pe an, o sumă imposibil de acoperit în condițiile actuale.

Cine sunt cei mai afectați de înghețarea pensiilor

Specialiștii atrag atenția că amânarea indexării lovește în special pensionarii cu venituri mici, care cheltuie cea mai mare parte din bani pe alimente, medicamente și utilități. Un exemplu oferit de consultantul economic Gabriel Biriș arată că o pensie de 3.000 de lei va ajunge să aibă o valoare reală de doar 2.400 de lei, din cauza inflației.

Aproape patru milioane de pensionari vor fi direct afectați de această decizie, iar pierderea puterii de cumpărare va fi cu atât mai vizibilă în următorii doi ani, pe măsură ce prețurile de bază continuă să crească. Pentru mulți vârstnici, efectul va fi comparabil cu o reducere reală a veniturilor, chiar dacă suma încasată rămâne aceeași.

În acest context, promisiunile politice legate de creșteri rapide ale pensiilor sunt considerate de experți iresponsabile. Fără resurse financiare suficiente și cu un deficit bugetar ridicat, majorările nu pot fi susținute decât prin împrumuturi, ceea ce ar accentua și mai mult presiunile asupra economiei.