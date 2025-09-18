Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 13:21
de Daoud Andra

Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS

Social
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
FOTO: Arhivă

În 2025, mulți români încă au dileme și întrebări despre cât rămâne efectiv “în mână” din salariul brut după ce se rețin CAS, CASS și impozitul pe venit. Iată ce trebuie să ştii despre cotele aplicabile, praguri relevante, şi exemple concrete de calcul — pentru un salariu mare și salariu moderat!

Ce cotă plătești în 2025 din salariul brut

Potrivit legislației recente:

CAS (Contribuţia de Asigurări Sociale / pensie): 25% din salariul brut.

CASS (Contribuţia de Asigurări Sociale de Sănătate): 10% din salariul brut.

Impozit pe venit: 10%, calculat după ce s-au scăzut contribuţiile sociale, adică după ce ai plătit CAS şi CASS.

Mai sunt și facilități, deduceri personale, scutiri parțiale etc., în funcție de salariu sau de anumite categorii (de exemplu, la salariul minim, există o deducere de 300 de lei care reduce baza impozabilă).

Praguri și plafon în 2025

Deși pentru salariații cu contract norma întreagă, toate cotizațiile se aplică din primul leu de salariu brut (nu există un prag minim al bazei de aplicare pentru CAS și CASS în cazul salariilor), există situaţii speciale pentru persoane fizice independente (PFA), drepturi de proprietate intelectuală, dividende etc. În aceste cazuri:

Pentru CAS în cazul PFA-urilor:

  • dacă venitul net este sub 12 salarii minime brute pe economie (în 2025 salariul minim este 4.050 lei), nu se datorează CAS.
  • dacă este între 12 şi 24 salarii minime, baza de calcul este minim 12 salarii.

Pentru CASS în cazul veniturilor independente: se folosește un plafon minim (6 salarii minime brute) pentru determinarea contribuției dacă veniturile sunt mai mici, și un plafon maxim (60 salarii minime) dacă sunt foarte mari.

Exemplu de calcul: salariu brut de 10.000 lei

Pentru cine are un salariu brut de 10.000 lei/lună (angajat cu contract de muncă, normă întreagă, fără bonusuri speciale, fără alte deduceri în plus):

Salariul brut: 10.000 lei

Retineri:

CAS (25%): 2.500 lei

CASS (10%): 1.000 lei

Impozit pe venit (10%) aplicat la salariul brut minus CAS minus CASS: baza impozabilă = 10.000 − 2.500 − 1.000 = 6.500 lei; deci impozit = 10% × 6.500 = 650 lei

Salariul net = 10.000 − (2.500 + 1.000 + 650) = 5.850 lei

Alte costuri: angajatorul mai are cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), dar acestea nu sunt reţinute din salariul angajatului.

Exemplu pentru salariul minim pe economie

În 2025 salariul minim brut este 4.050 lei lunar.

Retineri:

CAS (25%): 1.012,50 lei

CASS (10%): 405 lei

Impozit pe venit (10%) pe baza impozabilă după CAS & CASS; însă legislația prevede o deducere specifică de 300 lei pentru salariul minim, care reduce baza impozabilă.

Baza impozabilă = 4.050 − 1.012,50 − 405 − 300 = 2.332,50 lei

Impozit pe venit = 10% × 2.332,50 = 233,25 lei

Salariul net = 4.050 − (1.012,50 + 405 + 233,25) = 2.399,25 lei (rotunjind, în jur de 2.400 lei)

Salariul minim net estimat în 2025 poate ajunge la 2.574 lei la normă întreagă, pentru că deducerea de 300 lei și alte facilități pot face diferența.

