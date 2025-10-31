Ce răspuns i-a dat ministrul Daniel David unui elev după ce l-a întrebat de ce la școală contează doar notele și mai puțin pasiunile sau creativitatea

Un elev l-a întrebat pe ministrul Educației, Daniel David, de ce la școală contează mai mult notele și mai puțin pasiunile sau creativitatea. Întrebarea a fost adresată în cadrul podcastului ”În banca din spate”, organizat de elevii Centrului de Jurnalism al Liceului ”Danubius”. Răspunsul ministrului a oferit perspective interesante asupra echilibrului dintre note, pasiune și creativitate în procesul educațional.

De ce nu ar trebui să conteze doar notele în școală

Mulți elevi se întreabă de ce la școală se pune accent mai mare pe note și mai puțin pe pasiunile sau creativitatea lor. Ministrul Educației, Daniel David, explică că procesul de învățare nu ar trebui să se rezume doar la evaluarea numerică și că pasiunea și creativitatea trebuie integrate și valorizate în cadrul fiecărei discipline.

El subliniază că un profesor bun știe să echilibreze aceste trei dimensiuni – note, pasiune și creativitate – și să ofere elevilor oportunitatea de a-și exprima și dezvolta abilitățile într-un mod cât mai complet.

Elev: ”De ce în școală contează mai mult notele și mai puțin pasiunile sau creativitatea?” Daniel David, ministrul Educației: ”N-ar trebui să conteze doar notele. Până la urmă, pasiunea, creativitatea ar trebui să fie valorizate la fiecare disciplină. Sigur, creativitatea în fiecare disciplină, iar pasiunea pentru acele discipline unde se exprimă pasiunea respectivă. Și nu le văd în opoziție pe cele trei: pasiune, creativitate și note. Un bun profesor știe să le coordoneze, știe să valorizeze creativitatea ta la disciplina lui. S-ar putea să nu ai o pasiune pentru disciplina mea. Încerc să ți-o dezvolt. S-ar putea să nu reușesc.”

Ce rol are profesorul în valorizarea pasiunii și creativității

Ministrul Daniel David subliniază că profesorii trebuie să fie flexibili și să încerce să dezvolte pasiunea elevilor chiar și atunci când interesul acestora pentru disciplina predată este redus.

Chiar dacă un elev nu este atras de materia respectivă, profesorul are responsabilitatea de a-i transmite competențele de bază și de a-i oferi instrumentele necesare pentru a înțelege și a valorifica ceea ce învață. Astfel, fiecare elev poate să plece de la clasă cu cunoștințe utile, chiar dacă pasiunea pentru disciplină nu s-a format complet.

Fabian Măncilă, elev: ”Asta ar fi în cazurile fericite.” Daniel David: ”Corect, dar și într-un caz nefericit aș încerca să-ți dezvolt (n. red ca profesor) pasiunea. Dacă aș preda psihologie, dar pur și simplu nu te interesează, vrei să faci altceva, îți place fizica și chimia, atunci va trebui să accept că n-ai o pasiune pentru disciplina mea și voi încerca totuși să-ți formez acele competențe de bază, că dacă tot ai parcurs disciplina, să pleci cu ceva din disciplina respectivă.”

Cum se pot echilibra nota, pasiunea și creativitatea

Daniel David explică că fiecare profesor trebuie să accepte că nu toți elevii pot fi pasionați de toate disciplinele din curriculum și că obiectivul principal rămâne transferul de competențe:

”Deci fiecare profesor trebuie să-și ajusteze, ca să spun așa, și conținuturile, și metodele de predare și să accepte faptul că în final contează transferul de competențe și că nu toți copiii pot să fie pasionați pentru toate disciplinele din curriculum, nu se poate.”

Mesajul ministrului transmite ideea că educația nu trebuie să se concentreze doar pe note, ci și pe dezvoltarea creativității și pasiunilor elevilor, pentru a le oferi un parcurs școlar mai echilibrat și relevant pentru viitor.