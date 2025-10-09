Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună

În România, spălătoriile auto self-service devin tot mai atractive pentru antreprenori, în special datorită costurilor de operare scăzute și flexibilității funcționării non-stop. Cu toate acestea, profitul real depinde foarte mult de factori precum amplasarea, numărul de boxe, investiția în echipamente și cheltuielile curente. Vom examina scenarii concrete pentru 2, 4 și 6 boxe, pentru a înțelege ce profit net poți realiza într-un astfel de business în 2025.

Costurile și investiția inițială

Pentru 2 boxe self-service, investiția de bază „la cheie” variază între 45.000 și 70.000 de euro, dacă terenul este deja în proprietate și se optează pentru dotări standard.

Echipamentul premium ridică această sumă, iar în cazul unei structuri acoperite, cu opțiuni suplimentare (spumă, osmoză, POS etc.), costurile pot ajunge la 60.000–90.000 de euro.

În cazul boxelor individuale, costul unei boxe standard poate fi în jur de 16.000 euro + TVA când este dotată corespunzător.

Venituri și profit pentru 2 boxe

Estimările arată că o spălătorie cu 2 boxe poate deservi aproximativ 30–40 de mașini pe zi (în condiții bune de trafic și amplasare).

Tarif mediu estimat în multe cazuri este de 5 lei / spălare pentru serviciile de bază.

În scenariu conservator: Venit brut anual pentru 2 boxe poate fi în jur de ≈ 87.600 euro dacă se operează constant.

Marja profitabilității (profit net după cheltuieli operaționale) pentru un astfel de scenariu poate fi între 65% și 78% din venituri pentru instalații bine gestionate.

Astfel, profitul net estimat pentru 2 boxe poate fi de ≈ 4.700-5.700 €/lună, după ce se scad toate costurile operaționale.

Profit în cazul a 4 boxe

Veniturile lunare cresc proporțional: pentru 4 boxe, se estimează venituri între 60.000-90.000 lei/lună, depinzând de amplasare, vârfuri de trafic, sezon.

Cheltuielile lunare (apă, electricitate, consumabile, întreținere, contablitate etc.) devin mai mari, dar marja profitabilă poate rămâne ridicată, în jur de 50-70% din venituri.

După scăderea costurilor, profitul net lunar pentru 4 boxe poate fi semnificativ mai mare — de ordinul 20.000-40.000 lei/lună, în funcție de eficiență.

Ce se întâmplă dacă ai 6 boxe

Cu 6 boxe, investiția inițială crește semnificativ: echipamente + infrastructură + dotări tot mai performante. Dacă o boxă costă ~ 16.000 euro, pentru 6 boxe ajungi la ~ 96.000 euro + TVA, fără a include teren, amplasament, autorizații etc.

Veniturile pot fi foarte mari în perioadele de vârf: dacă fiecare boxă procesează constant mașini, venitul lunar poate fi proporțional — dar costurile operaționale cresc și ele (consum de apă, energie, mentenanță).

Profitul net se menține de regulă sub 60-70% din venitul brut, dar cifrele absolute pot urca. De exemplu, dacă 6 boxe aduc în medie ~ 1.5-2× venitul unei instalații cu 4 boxe, profitul net ar putea depăși 50.000-60.000 lei / lună în locații foarte bune.

Perioada de amortizare și factori de succes

Pentru 2 boxe: amortizarea investiției poate fi realizată în ≈ 12-15 luni dacă traficul este constant și costurile operaționale sunt controlate.

Pentru 4 boxe: perioada de recuperare poate fi între 2-3 ani, depinzând de amplasare și investiția inițială.

Pentru 6 boxe, amortizarea poate dura similar, poate puțin mai mult, dacă nu este în jur un volum mare de clienți și evoluție constantă a afacerii.

Cheile succesului: locație bună cu trafic auto ridicat, costuri reduse la utilități, echipamente fiabile, întreținere regulată, tarife competitive, marketing local eficient.

O spălătorie auto self-service cu 2 boxe poate aduce profit net de ≈ 4.700-5.700 €/lună într-un scenariu optim. Cu 4 boxe, profitul poate ajunge substanțial mai mare, iar cu 6 boxe – dacă totul merge bine – cifrele pot fi impresionante. Investiția inițială este ridicată și amortizarea poate dura de la 1 până la 3 ani, dar cu gestionare atentă și alegere bună a locației, afacerea se poate dovedi foarte profitabilă.