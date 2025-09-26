Documentarul românesc „TATA” ajunge pe HBO Max cu o poveste cutremurătoare

Documentarul „TATA”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera pe platforma HBO Max pe 3 octombrie 2025. Filmul, cu un parcurs impresionant prin festivaluri internaționale, aduce în fața publicului o poveste profund personală despre violență domestică, abuzuri la locul de muncă și încercarea de a rupe cercul traumelor transmise din generație în generație. Prezentat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în 2024, documentarul a reușit să cucerească juriile și să adune șapte premii importante.

Povestea pornește de la un mesaj video tulburător primit de Lina Vdovîi, jurnalistă originară din Republica Moldova, de la tatăl său, muncitor în Italia. În imagini, bărbatul își arată vânătăile provocate de angajator, declanșând o călătorie emoționantă și dificilă, menită să dezvăluie nu doar abuzurile la care a fost supus, ci și răni vechi din trecutul familiei.

„TATA” nu este doar o investigație jurnalistică, ci și un proces de vindecare. Lina, în calitate de fiică și documentaristă, se confruntă cu propriii demoni și cu istoria dureroasă a familiei sale. Filmările s-au desfășurat în Italia, Republica Moldova și România, aducând în prim-plan nu doar abuzurile din diaspora muncitorilor est-europeni, ci și fenomenul mai amplu al violenței domestice.

Această abordare intimă face ca povestea să rezoneze cu spectatori din culturi și contexte diferite. Călătoria Linei devine simbolul unei lupte universale: dorința de a pune capăt suferinței moștenite și de a construi relații vindecătoare. Prin imagini intense și mărturii autentice, documentarul te provoacă să reflectezi la felul în care traumele pot fi transmise din generație în generație, dar și la puterea de a le opri.

Recunoaștere internațională și premii importante

Succesul filmului în circuitul festivalier confirmă relevanța sa globală. După premiera de la Toronto, „TATA” a fost prezentat în peste 25 de festivaluri internaționale, obținând șapte premii. Printre acestea se numără trofee importante la Festivalul de Film de la Cracovia (Polonia), FIPADOC – Festivalul Internațional de Film Documentar din Biarritz (Franța) și Festivalul Internațional de Film de la Trieste (Italia).

Această avalanșă de recunoașteri arată că subiectele abordate depășesc granițele naționale. Abuzurile de la locul de muncă, violența domestică și traumele familiale sunt realități globale, iar „TATA” reușește să le transforme într-o poveste cinematografică ce inspiră dialog și schimbare. Pentru tine, ca spectator, filmul oferă atât o experiență emoțională puternică, cât și o ocazie de a înțelege mai bine complexitatea acestor probleme.

O producție susținută de parteneri internaționali

„TATA” este rezultatul unei colaborări extinse între case de producție și instituții din mai multe țări. Proiectul a fost realizat de Manifest Film, în coproducție cu Corso Film din Germania, HBO Max, 100% din Țările de Jos, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Eurimages, MDR/ARTE, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary și alte organizații de prestigiu. Distribuția internațională este asigurată de Autlook Filmsales, ceea ce garantează vizibilitatea filmului pe piețe diverse.

Regizoarea Lina Vdovîi a declarat că sprijinul HBO a fost esențial încă din primele etape ale proiectului, iar premiera pe HBO Max marchează începutul unei noi etape, în care documentarul va ajunge la un public mult mai larg. Hanka Kastelicova, vicepreședinte Documentaries HBO Max, a subliniat că speră ca filmul să stârnească un dialog autentic, capabil să ducă la schimbări reale și la ruperea cercului de traume.

Lansarea pe HBO Max, una dintre cele mai importante platforme de streaming, transformă „TATA” într-un eveniment cinematografic accesibil unui număr impresionant de spectatori. Prin această distribuție globală, povestea Linei și a tatălui său devine un apel la conștientizare și acțiune împotriva violenței și a abuzurilor, oferindu-ți șansa să fii martor la o călătorie de curaj și reconciliere.

Începând cu 3 octombrie, ai ocazia să urmărești un documentar care depășește limitele simplei relatări, devenind o lecție de empatie și rezistență. „TATA” nu este doar despre suferință, ci și despre puterea de a transforma durerea în speranță, oferind un mesaj universal despre vindecare și iertare.