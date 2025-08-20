Ce poți să faci în situația în care copacul vecinului îți blochează lumina soarelui. Drepturi și soluții legale

Umbrirea grădinii sau a ferestrelor de către crengile și coroana unui copac de pe proprietatea vecină e o sursă frecventă de dispute între vecini. Din fericire, Codul civil şi reglementările conexe oferă instrumente clare pentru a rezolva problema fără a apela imediat la instanţă — dar şi câteva limite pe care trebuie să le cunoşti înainte să iei o foarfecă în mână.

Ce spune legea despre plantarea copacilor

Regula generală din Codul civil prevede că, în lipsa unor dispoziţii locale sau a unor obiceiuri ale locului, arborii trebuie plantaţi la cel puţin 2 metri de linia de hotar (măsurat de la inima arborelui). Există însă excepţii — specii care nu ating 2 metri la maturitate, plantaţii ori garduri vii — şi regulile urbanistice locale pot stabili alte distanţe.

Codul civil îi recunoaşte proprietarului terenului afectat dreptul de a tăia crengile şi rădăcinile ale căror părţi depăşesc limita proprietăţii sale. De asemenea, dacă pomii au fost plantaţi prea aproape de hotar, poţi cere scoaterea lor sau tăierea la o înălţime potrivită — iar, dacă distanţa legală nu a fost respectată, intervenţia se poate face pe cheltuiala proprietarului pe al cărui teren stau arborii. Totodată, fructele care cad „natural” pe terenul tău îţi aparțin.

Ce nu ai voie să faci

Nu ai dreptul să intri pe proprietatea vecină fără acord pentru a tăia trunchiul sau pentru a provoca daune nejustificate pomului. De asemenea, unele intervenţii majore (defrişări, înlăturări de arbori protejaţi sau din domeniul public) pot necesita autorizaţii de la primărie sau acorduri speciale: reglementările locale şi Legea spaţiilor verzi (Legea nr. 24/2007 şi regulamente locale) impun adesea avize sau autorizaţii pentru tăieri. În anumite situaţii nerespectarea acestor reguli atrage amenzi.

Paşi practici pe care îi poţi urma (ordonat și legal)

Discuţie amiabilă — începe cu o convorbire civilizată: multe conflicte se rezolvă prin simpla toaletare convenită.

Documentează situaţia — fotografii, măsurători, martori; notează data şi efectele (umbră, frunze etc.).

Notificare scrisă — trimite vecinului o solicitare în scris (ideal, cu dovadă de primire) prin care ceri remedierea problemei; menţionează art. 613 Cod civil dacă e cazul.

Solicită intervenţia primăriei sau a serviciilor de mediu — dacă pomii sunt protejaţi sau dacă există un regulament local privind tăierile, autorităţile pot emite avize şi pot media soluții.

Taie ce îţi intră în proprietate — ai dreptul legal să înlături ramurile sau rădăcinile care îţi invadează terenul, dar limitează-te la porţiunea care trece efectiv peste hotar şi nu distruge trunchiul. Dacă ai dubii tehnice, foloseşte un expert/arborist.

Acţiune în instanţă — dacă vecinul refuză şi prejudiciul persistă (pierdere de lumină, daune), poţi cere în instanţă obligarea la înlăturarea arborilor sau despăgubiri; art. 613 oferă temeiul legal pentru astfel de cereri.

Când este obligat vecinul să suporte costurile

Dacă s-a stabilit că distanţa legală nu a fost respectată, legea permite obligarea proprietarului pe al cărui teren cresc arborii să suporte cheltuielile pentru scoaterea sau tăierea lor, ori pentru remedierea pagubelor cauzate. Din nou, soluţia practică începe cu o somaţie amiabilă şi, dacă aceasta eşuează, cu acţiune în justiţie.

În concluzie, există anumite drepturi, dar şi limite. Ideal este să începi cu diplomația, să documentezi problema și să ceri un remediu legal — tăierea a ceea ce îți invadează proprietatea, sesizarea primăriei pentru eventuale avize și, dacă e necesar, acțiune în instanță bazată pe art. 613 Cod civil. Astfel te asiguri că protejezi lumina casei fără a te expune la sancțiuni.