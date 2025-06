Ce poți să faci dacă ai fost lăsat pe dinafară în testamentul părinților sau soțului/soției: pașii legali

Să descoperi că ai fost exclus din testamentul unei persoane dragi – fie că este vorba de un părinte sau de partenerul de viață – este o experiență dureroasă, dar și tulburătoare din punct de vedere legal. În România, legea protejează în anumite condiții drepturile moștenitorilor legali, chiar și atunci când testamentul pare să-i ignore complet. Iată ce prevede legislația actuală și care sunt pașii legali pe care îi poți urma dacă te regăsești într-o astfel de situație!

Ce este rezerva succesorală și cui se aplică

Codul Civil românesc prevede un mecanism numit rezervă succesorală, care are scopul de a proteja moștenitorii apropiați ai defunctului. Astfel, chiar dacă o persoană întocmește un testament în care își lasă averea unei alte persoane (inclusiv unui străin), nu are dreptul de a dispune liber de întreaga avere dacă are moștenitori rezervatari.

Moștenitorii rezervatari sunt:

copiii (inclusiv cei adoptați);

soțul supraviețuitor;

părinții, în lipsa descendenților.

Acești moștenitori au dreptul legal la o cotă minimă din moștenire, indiferent de voința exprimată prin testament.

Cât reprezintă rezerva succesorală

Potrivit legii, rezerva este o fracțiune din cota legală pe care ar fi primit-o moștenitorul dacă nu ar fi existat un testament. Astfel:

Pentru copii: ½ din partea legală a fiecăruia.

Pentru soțul supraviețuitor: ½ din partea legală care i s-ar fi cuvenit.

Pentru părinți: ¼ din partea legală (doar dacă nu există copii).

Important de reținut: partea din avere care rămâne după acordarea rezervelor se numește cotitate disponibilă, și doar aceasta poate fi liber testată.

Ce poți face dacă ai fost exclus din testament

Dacă ai fost omis sau exclus în mod intenționat din testament, dar te încadrezi în categoria moștenitorilor rezervatari, poți contesta testamentul sau solicita reducerea dispozițiilor testamentare care încalcă rezerva ta succesorală. Iată pașii legali:

a) Consultarea unui notar sau avocat specializat în succesiuni. Este esențial să afli exact care este cota legală care ți se cuvine și ce acte sunt necesare pentru deschiderea succesiunii.

b) Calculul rezervei succesorale. Notarul va determina masa succesorală și va calcula cât ți se cuvine conform legii. Dacă testamentul încalcă acest drept, poți formula o cerere de reducțiune a liberalităților excesive.

c) Formularea acțiunii în justiție. Dacă nu ajungi la o înțelegere amiabilă cu ceilalți moștenitori sau beneficiari ai testamentului, poți introduce o acțiune în instanță. Legea îți oferă un termen de 3 ani de la data deschiderii moștenirii pentru a face acest demers.

Poți anula un testament în întregime?

Da, în anumite cazuri. Testamentul poate fi anulat dacă:

a fost făcut sub constrângere;

defunctul nu avea capacitate de exercițiu;

nu respectă forma legală (ex: lipsa martorilor, lipsa semnăturii);

conține dispoziții ilegale sau imposibile.

Chiar dacă ai fost lăsat pe dinafară într-un testament, legea românească te poate proteja, mai ales dacă ești rudă apropiată. Rezerva succesorală este un drept garantat de Codul Civil și poate fi invocată în instanță. Nu ezita să consulți un specialist în dreptul succesoral pentru a-ți apăra drepturile în mod legal și eficient.