Ce poţi mânca în restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki din Italia? Are o stea Michelin, iar cel mai scump preparat din meniu costă 90 de euro

Porto San Giorgio, o stațiune liniștită de pe malul Adriaticii, devine tot mai cunoscută nu doar prin prisma evenimentelor recente, ci și datorită unui restaurant de excepție. Aici, Richard Abou Zaki scrie istorie în gastronomie, fiind singurul Chef cunoscut la noi în țară care deține o stea Michelin în Italia. Restaurantul său, Retroscena, este un loc intim, dar rafinat, în care fiecare farfurie spune o poveste.

Chef Richard Abou Zaki s-a mutat în Italia la vârsta de șase ani. A început să gătească din nevoie, dar a transformat foamea copilăriei în combustibil pentru o carieră spectaculoasă în bucătărie.

”Am avut mereu multă foame. Și de la opt, nouă ani am început să gătesc, ca să am ce să mănânc. Acolo a început pasiunea mea adevărată pentru bucătărie și am decis că vreau să fiu bucătar.”, a declarat juratul de la ”Chefi la cuțite”, potrivit Click!.