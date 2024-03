Cine este Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Povestea tristă pe care o ascunde

Echipa de jurați a show-ului culinar Chefi la Cuțite 2024 s-a schimbat. Patru bucătari au luat locul lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Cine este Richard Abou Zaki, tânărul de 27 de ani care a reușit să-i convingă pe producători că merită un loc la masa chefilor emisiunii.

Richard Abou Zaki, în vârstă de 27 de ani, are origini române și libaneze. Mama lui, Elena Bujor, este din Piatra Neamț. Despre tatăl său nu se cunosc foarte multe lucruri. După despărțirea de partenera lui de viață, s-a mutat în Statele Unite ale Americii, visând pentru fiul său un viitor frumos.

Tânărul avea să-și urmeze inima, descoperind că arta culinară îl pasionează cu adevărat. Mama lui a fost cea care i-a insuflat dragostea pentru gătit și l-a determinat să investească în talentul său.

„Am început să gătesc de când aveam 8 ani. Mama mea muncea la fabrică, iar eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar.

Mama și tata s-au cunoscut în Cipru, când ea era balerină profesionistă. Apoi, m-am născut eu. S-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Am rămas cu mama. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (…)

Mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să fiu bucătar”, a declarat Richard Abou Zaki în sezonul 11 Chefi la Cuțite, unde a participat în calitate de concurent.