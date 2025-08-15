Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 07:14
de Ozana Mazilu

Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber

Timp liber
Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber
Evenimente în București în weekendul 15–17 august: ce merită să nu ratezi Foto: LAROCK Music Festival

 

Weekendul 15–17 august aduce o varietate de activități în și în jurul Bucureștiului, potrivite pentru toate gusturile: de la petreceri muzicale relaxate, lounge-uri și concerte live, până la festivaluri de anvergură în aer liber. Dacă vrei să profiți din plin de acest weekend, iată trei recomandări actuale, care promit distracție și experiențe memorabile.

Sună bine și în natură: LaRock Music Festival la Domeniul Cantacuzino

Festivalul LaRock Music se desfășoară la Domeniul Cantacuzino din Florești, în apropiere de București, între 14 și 17 august. În weekendul menționat, line-up-ul include artiști precum DOPE D.O.D (vineri, ora 19:00), Enzo (vineri, ora 20:00), Skindred (sâmbătă, ora 12:00) și Dubioza Kolektiv (duminică, ora 20:00), dar și un concert al Luizei Zan (sâmbătă, ora 19:30). Stilurile muzicale variază de la reggae și hip-hop la pop alternativ, asigurând o experiență diversă în mijlocul naturii.

Vezi și:
Summer Well 2025, un festival complet: muzică, tehnologie și experiențe memorabile
Post Malone, apariție inedită în centrul Clujului înainte de Untold. Ținută de cowboy și whiskey cu localnicii

Festivalul este ideal pentru cei care doresc să petreacă timp în aer liber, ascultând muzică bună și socializând într-un cadru relaxat și prietenos.

Vibe urban: concerte live la terasa din Hard Rock Cafe

Pe 15 august, Hard Rock Cafe din București organizează un concert al trupei VOX pe terasa localului, începând cu ora 21:30. Evenimentul are intrare liberă, oferind o seară relaxantă în aer liber, perfectă pentru cineva care preferă atmosfera urbană prietenoasă și muzica live fără pretenții.

Pe 16 august, atmosfera continuă cu un concert al formației Moon Band, tot la terasa Hard Rock Cafe, tot de la ora 21:30, iar accesul este din nou gratuit. O alegere excelentă pentru o ieșire casual, fără bilet necesar, potrivită pentru o seară liniștită între prieteni.

Muzică electronică autentică: Platforma Wolff dă startul

Vineri, 15 august, începând cu ora 20:00, Platforma Wolff te așteaptă cu petrecerea PW x Tonomat Records, unde Line‑up-ul include artiști precum Carl Finlow (Random Factor live), Dragoș Ilici, Prichindel și Nema Hän. Pentru cei pasionați de muzică electronică experimentală, techno sau ambient, este o ocazie rară de a descoperi sunete noi și vibrații urbane autentice. Atmosfera alternativă și underground fac din această noapte o experiență memorabilă pentru cei dornici de ceva diferit de obicei.

Rock alternativ la Encore: Adam Bomb în concert

Vineri, 15 august, scena clubului Encore găzduiește concertul Adam Bomb – Fire Bomb and Glitter Cabaret Tour. Un show exploziv, cu multă energie și sound alternativ – perfect pentru iubitorii de rock contemporan care vor o seară plină de forță și adrenalină. Un mod excelent de a-ți petrece prima noapte de weekend într-un cadru animat, cu sonorități electrice.

În concluzie, weekend-ul 15–17 august în zona Capitalei oferă opțiuni pentru toate preferințele: evenimente festivalierie cu artiști exploratori, concerte în aer liber fără presiunea biletelor și muzică live într-un cadru urban confortabil. Alege ceea ce ți se potrivește – petrecere energică, relaxare în natură sau sesiune muzicală casual – și fă-ți un weekend de neuitat!

