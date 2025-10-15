Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 11:36
de Ioana Bucur

„Ce pot face legal în cazul în care chiriașul nu îmi permite să fac nişte reparații în apartamentul meu?”. Variante legale

În România, contractul de închiriere și legislația în vigoare conferă proprietarului drepturi clare de a întreține locuința și de a efectua reparații atunci când acestea sunt necesare pentru ca apartamentul să fie utilizat normal. Dar ce se întâmplă dacă chiriașul refuză accesul sau nu permite efectuarea lucrărilor? Iată ce spun legile, ce pași poți urma și ce drepturi ai.

Ce obligă legea

Codul Civil – articolul 1.788 și articolele aferente locuințelor închiriate
Proprietarul are obligația să efectueze toate reparațiile necesare pentru a menține bunul (locuința) în stare de “folosință conform destinației stabilite”. Aceasta include instalații sanitare, electrice, elemente structurale, acoperiș, fațadă etc., dacă defectele nu au apărut din vina chiriașului.

Legea locuinței (Legea nr. 114/1996)

Aceasta prevede obligații similare pentru proprietar privind întreținerea locuinței, elementelor structurii și instalațiilor comune. Dacă proprietarul nu face reparațiile necesare, chiriașul poate solicita (în anumite condiții) executarea lor și recuperarea costurilor.

Ce poți face dacă chiriașul refuză

Dacă întâmpini refuz din partea chiriașului, iată ce acțiuni sunt legale și posibile:

Sesizare scrisă oficială

Trimite chiriașului o notificare oficială (în scris, ideal cu dovadă de primire) în care îi comunici ce reparații sunt necesare și stabilești un termen rezonabil (de ex. 30 de zile) în care să îți permită accesul. Legea permite acest lucru.

Executarea lucrărilor în contul proprietarului

Dacă chiriașul nu răspunde și nu îți permite accesul, legea permite ca proprietarul să facă reparațiile necesare în contul chiriașului, cu recuperarea costurilor ulterioare. Trebuie să documentezi bine lucrările și cheltuielile.

Reținerea contravalorii din chirie

Proprietarul poate să rețină sumele cheltuite pentru reparații (în mod legal acceptate) din chirie, dacă lucrările sunt justificate și chiriașul a fost notificat.

Cerere de daune-interese

Dacă refuzul chiriașului cauzează deteriorări suplimentare sau îți împiedică folosirea locuinței, poți solicita despăgubiri. Legislația prevede daune-interese pentru prejudiciile cauzate, mai ales dacă au fost raportate defectele și nu s-a intervenit.

Rezilierea contractului / evacuarea

În cazuri grave sau de refuz repetat al obligațiilor, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriașului. Acest lucru implică proceduri judiciare.

Ce este bine să verifici

  • Contractul de închiriere: ce prevederi are privind accesul proprietarului și reparațiile (este important ce scrie acolo).
  • Termenele legale: de obicei, 30 de zile de la notificarea scrisă.
  • Dacă defectul afectează folosința normală a locuinței – este un criteriu legal esențial.
  • Dacă chiriașul a cunoscut defectele la momentul semnării contractului – aceasta poate limita drepturile de solicitare ulterioară.

Riscuri și recomandări

  • Fă toate notificările în scris și cu dovadă (email, scrisoare recomandată, mesaje confirmate).
  • Păstrează facturile și documentele pentru lucrări – vei avea nevoie dacă vrei să recuperezi sume.
  • În modificările aduse apartamentului, diferențiază între reparații (obligația proprietarului) și îmbunătățiri (care pot intra în alte categorii de costuri și obligații).
  • Dacă chiriașul refuză categoric, caută consiliere juridică – avocat – și ia în considerare instanța.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat.

