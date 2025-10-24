Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă

Sistemul public de pensii din România este actualizat periodic, prin recalcularea pensiilor, creșterea punctului de pensie și introducerea unei formule mai transparente de calcul. Dar o întrebare esențială rămâne: ce pensie vei avea atunci când te vei retrage din activitate, dacă astăzi câștigi un salariu net de 3.000, 5.000 sau 7.000 de lei?

Simulare de calcul pentru pensie

Pentru a oferi o imagine realistă, vom realiza o simulare completă bazată pe valorile actuale ale punctului de pensie și pe proiecțiile privind creșterea acestuia până în 2030. Variabilele care se iau în calcul sunt:

Punctul de pensie în 2024: 2.032 lei

Estimare punct de pensie în 2030 (cu o creștere medie de 5% anual): ≈ 2.720 lei

Persoană cu vechime completă: 35 de ani de muncă

Contribuție constantă, fără perioade necontributive

Calculul se bazează pe numărul mediu de puncte anuale: salariul brut raportat la salariul mediu brut pe economie (≈ 7.500 lei în 2024)

Salariu actual: 3.000 lei net (~5.200 lei brut)

Un salariu brut de 5.200 lei reprezintă aproximativ 0,69 puncte de pensie pe an (5.200 / 7.500).

În 35 de ani de muncă, se acumulează 24,15 puncte totale.

La un punct de pensie estimat în 2030 de 2.720 lei, pensia ar fi: 24,15 × 2.720 lei = ≈ 65.688 lei/an, adică 5.474 lei/lună brut, respectiv ≈ 4.900 lei net.

Este o pensie decentă, dar raportată la puterea de cumpărare prognozată din 2030, ar echivala cu un venit modest, comparabil cu actualul nivel de trai de 3.000 lei net.

Salariu actual: 5.000 lei net (~8.700 lei brut)

Pentru un venit brut de 8.700 lei, se acumulează 1,16 puncte de pensie pe an (8.700 / 7.500).

În 35 de ani, rezultă 40,6 puncte.

Pensie estimată în 2030: 40,6 × 2.720 lei = ≈ 110.432 lei/an, adică 9.200 lei/lună brut, respectiv ≈ 8.300 lei net.

Această categorie de venit se situează peste media națională, iar o astfel de pensie ar permite un nivel de trai confortabil, chiar și în condițiile inflației prognozate.

Salariu actual: 7.000 lei net (~12.000 lei brut)

Cu un venit brut de 12.000 lei, contribuția lunară generează 1,6 puncte de pensie/an.

După 35 de ani, totalul este 56 de puncte.

La un punct de pensie de 2.720 lei: 56 × 2.720 = 152.320 lei/an, adică ≈ 12.690 lei/lună brut, respectiv ≈ 11.400 lei net.

Aceasta ar reprezenta o pensie de nivel superior, comparabilă cu actualul salariu al unui manager din mediul privat.

Venitul scade dacă te pensionezi anticipat

Pensionarea anticipată este o opțiune atractivă pentru mulți români care vor să se retragă mai devreme din activitate, însă vine la pachet cu penalizări semnificative și condiții stricte. Conform noii Legi a pensiilor (Legea 360/2023), sistemul de pensionare anticipată a fost simplificat, dar și mai clar reglementat. Iată cum funcționează și cât se reduce pensia dacă alegi această variantă.

Penalizarea se aplică pentru fiecare lună de pensionare înainte de vârsta standard. Noua lege prevede o scădere de până la 24% pentru cei care ies cu 5 ani mai devreme. Cu alte cuvinte, reducerea este proporțională cu perioada lipsă până la vârsta de pensionare. Dacă o persoană ar avea dreptul la o pensie de 6.000 lei la vârsta standard, dar se pensionează cu 5 ani mai devreme, va primi: 6.000 – 24% = 4.560 lei lunar.