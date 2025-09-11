Impozitul CASS pe pensie se plăteşte în funcţie de brut sau net? Detaliul legal pe care mulți români nu îl știu

Ultima ora
Românii se întreabă tot mai des cum se calculează contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile mai mari de 4.000 de lei. O discuție recentă pe un forum de specialitate arată că există confuzie cu privire la aplicarea procentului de 10% și la baza de calcul: brut sau net. Detaliile explicate de specialiști ajută la clarificarea modului corect de plată.

Cum se aplică CASS pentru pensii peste 4.000 de lei

Pe forumul avocatnet.ro, un utilizator a întrebat:

”Bună ziua,

Am înțeles că se va plăti 10% CASS pentru pensiile care depășesc 4.000 lei. Impozitul CASS se va aplica pe brut sau pe net? Care este formula de calcul?

Mulțumesc.”

Răspunsul specialiștilor a clarificat câteva aspecte esențiale: contribuția se aplică doar pe partea de pensie care depășește pragul de 4.000 lei și se calculează, de regulă, pe suma brută.

Exemplu concret de calcul

Un avocat a explicat:

”Bună ziua,

Cel mai probabil cei 10% se aplică pe suma ce depășește 4.000. Normal că pe brut. Deci, de exemplu, dacă pensia este 5.000 lei, CASS se aplică la 5.000-4.000, deci la 1.000 de lei. 10% din 1.000 = 100 de lei.”

Acest exemplu ajută la înțelegerea modului în care se determină efectiv contribuția la asigurările de sănătate pentru pensiile mai mari decât pragul stabilit.

Clarificarea legală: nu este un impozit, ci o contribuție

O altă intervenție pe forum a subliniat diferența între impozit și contribuția la asigurările sociale de sănătate:

”NU este un impozit, este contribuție la asigurările de sănătate. Se va plăti 10% din ce depășește 4.000 lei din pensia brută.”

Astfel, plata CASS pentru pensiile mai mari de 4.000 lei nu reprezintă un impozit suplimentar, ci o contribuție legală care se calculează procentual, doar pentru partea de pensie ce depășește pragul menționat, și întotdeauna pe baza valorii brute a pensiei.

În concluzie, pentru pensiile care depășesc 4.000 lei, contribuția la asigurările sociale de sănătate se aplică pe partea ce depășește pragul, pe brut, cu un procent de 10%.

Clarificările oferite de specialiștii din forumul avocatnet.ro ajută pensionarii să înțeleagă exact cât vor plăti și cum se determină suma datorată.

Nota redacției Playtech: Acest material are caracter informativ și nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept fiscal și dreptul asigurărilor sociale.

