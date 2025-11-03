Ce pensie primești după 10 ani lucrați în armată. Ce prevede legea pentru vechime redusă

Pentru cei care și-au dedicat o perioadă scurtă serviciului militar — de exemplu 10 ani — apar imediat întrebări legate de pensie. Deși sistemul militar are avantaje, legea prevede condiții stricte de vechime pentru pensia de serviciu. Iată ce spune legislația, ce se întâmplă în cazul vechimii reduse și un exemplu concret care ilustrează diferențele.

Ce condiții prevede legea pentru pensia militară de serviciu

Conform Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, pentru a beneficia de pensia de serviciu militară sunt necesare anumite condiţii cumulative: printre altele, o vechime cumulată de minimum 25 de ani, din care cel puţin 15 ani în serviciu efectiv. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, persoana nu poate accede la pensia de serviciu militară în regim normal.

De asemenea, legea prevede că pentru calculul pensiei militare de stat se aplică un procent din baza de calcul: pentru cei care au vechimea minimă de 25 de ani cuantumul de pensie este 65 % din baza de calcul. În plus, pentru fiecare an care trece peste cei 25 de ani de vechime, pensia crește cu câte 1%.

Ce se întâmplă dacă ai doar 10 ani de serviciu militar

Dacă ai lucrat doar 10 ani în armată, nu îndeplinești punctul de vechime minimă de 25 de ani. În acest caz, nu ți se poate acorda pensia de serviciu militară standard.

În schimb, serviciul militar efectuat poate fi valorificat în sistemul public de pensii, conform normelor aplicabile celor care nu acced la pensia de serviciu militar.

Să luăm un exemplu concret: un militar cu 10 ani de vechime efectivă, care, la ieșirea din activitate, avea o soldă de funcție de 8.000 lei brut pe lună. Dacă ar fi avut cei 25 de ani, pensia la 65 % ar fi fost 8.000 × 65% = 5.200 lei brut/lună.

Fiindcă are doar 10 ani — adică 15 ani mai puțin decât minimul — scăderea procentuală este de 1% pentru fiecare an lipsă, rezultând o reducere de 15% → procent aplicabil 50% din baza de calcul (65% – 15%).

Astfel, pensia ar fi: 8.000 × 50% = 4.000 lei brut/lună. Dar, legal, pentru cei cu vechime sub minim, dreptul la pensie de serviciu nu se acordă în mod normal — practic vor intra în regimul de pensie civilă.

Merită să continui dincolo de vechimea minimă?

Da. Cu cât vechimea este mai mare, cu atât procentul aplicabil este mai ridicat. De asemenea, pentru vechime sub minimum legal, intrarea în sistemul public presupune alte criterii de pensionare, vârste mai mari și, per total, pensii mai mici.

Practic, pentru un militar care dorește pensie de serviciu, 10 ani reprezintă o etapă, dar nu o condiție suficientă. Continuarea carierei până la vechimea minimă de 25 de ani — sau mai mult — înseamnă acces la pensie specială, calculată pe baza unor soldă și coeficienți mai favorabili. În concluzie: dacă ai doar 10 ani de serviciu în armată, legea nu îți permite să primești pensia militară de serviciu standard.

Totuși, serviciul tău poate fi valorificat în sistemul public de pensii, unde regulile sunt diferite și cuantumul pensiei va depinde de alte criterii (vârstă, stagiul în sistemul civil, salariile realizate). Pentru pensie militară adevărată, vechimea minimă rămâne 25 de ani.