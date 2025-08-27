Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 13:02
de Daoud Andra

Ce pensie ar urma să primească un fost magistrat după noua formulă din Pachetul 2

Social
Ce pensie ar urma să primească un fost magistrat după noua formulă din Pachetul 2
FOTO: colaj Playtech.ro

Guvernul pregătește schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale, iar cei mai afectați ar putea fi foștii magistrați. Dacă până acum aceștia beneficiau de unele dintre cele mai mari pensii din România, aplicarea noii formule de calcul, prevăzută în Pachetul 2 de măsuri fiscale, ar putea reduce drastic sumele pe care le încasează după ieșirea din activitate.

Pensiile magistraților, aproape la jumătate

Conform calculelor făcute pe baza datelor oficiale publicate la 31 martie 2025, pensiile foștilor judecători și procurori s-ar putea înjumătăți, trecând de la un nivel de lux la valori semnificativ mai mici.

Un judecător de tribunal, cu un salariu brut lunar de aproximativ 30.881 lei (în jur de 18.000 lei net), are în prezent dreptul la o pensie specială echivalentă cu 80% din brut, adică în jur de 24.700 lei. Conform noilor reguli, pensia ar urma să fie raportată la 70% din salariul net, ceea ce înseamnă doar 12.600 lei. Practic, pensia s-ar reduce la jumătate.

Vezi și:
Economistul „mâna dreaptă” a lui Bolojan începe să vorbească – „s-a pierdut controlul” la pensiile speciale din justiție, magistrații ieșeau la pensie la 48 de ani, cu un venit mai mare decât cel din timpul activității
Câţi bani a primit de la stat judecătorul Claudiu Marian Drăgușin, cel care îl acuză pe Ilie Bolojan de dictatura, anul trecut? Suma este colosală

Situația este și mai vizibilă în cazul magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele acestei instituții are un venit brut de aproape 41.000 lei, la care se adaugă sporuri ce depășesc 12.000 lei. În prezent, pensia sa poate ajunge la 43.200 lei. Dacă se aplică noua formulă, aceasta ar scădea la 21.924 lei. Și judecătorii simpli ai ÎCCJ vor simți din plin schimbarea: de la pensii actuale între 25.062 și 37.641 lei, aceștia ar putea ajunge să primească doar 17.780 – 19.103 lei.

Judecătorii de la Curțile de Apel, pensii reduse semnificativ

Și judecătorii Curților de Apel vor resimți noile reguli. Președintele unei astfel de instanțe, care are în prezent un venit net de 22.600 lei, primește acum o pensie de 31.200 lei. După aplicarea noii formule, aceasta ar fi de numai 15.800 lei. În cazul judecătorilor simpli, pensia ar scădea de la 24.077 – 27.780 lei la 12.219 – 14.099 lei, potrivit unui calcul făcut de Adevărul.

La nivelul tribunalelor, președintele are un venit net de 20.172 lei, ceea ce îi aduce o pensie actuală de 27.823 lei. După modificări, ar urma să primească doar 14.120 lei. Judecătorii obișnuiți din tribunale ar avea pensii cuprinse între 10.588 și 12.456 lei, față de 20.864 – 24.544 lei în prezent.

Nici procurorii nu scapă de reduceri. Procurorul general, care are în prezent un venit net de 26.510 lei, beneficiază de o pensie de 36.565 lei. Noua formulă ar reduce suma la 18.557 lei. Și procurorii șefi de secție ar pierde aproape jumătate din pensie, ajungând la 14.314 – 17.761 lei, în loc de 28.205 – 35.000 lei. Procurorii cu grad de Curte de Apel ar încasa doar 11.319 – 14.120 lei, comparativ cu 22.303 – 27.823 lei în prezent.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
După ce a fost lăudată de toată lumea pentru felul în care se menține la 57 de ani, Jennifer Lopez a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine
După ce a fost lăudată de toată lumea pentru felul în care se menține la 57 de ani, Jennifer Lopez a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine
Românii au cheltuit peste un miliard de euro la jocuri de noroc online în doar șase luni. Care sunt riscurile, efectele
Românii au cheltuit peste un miliard de euro la jocuri de noroc online în doar șase luni. Care sunt riscurile, efectele
Probleme la metrou: un tren nou s-a stricat în mers și a rămas fără pantografe
Probleme la metrou: un tren nou s-a stricat în mers și a rămas fără pantografe
Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini
Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini
Mercedes-AMG GT XX electric a stabilit un record istoric: 40.075 km parcurși în 7 zile și 13 ore pe circuitul Nardo
Mercedes-AMG GT XX electric a stabilit un record istoric: 40.075 km parcurși în 7 zile și 13 ore pe circuitul Nardo
Guvernul pregătește noi concedieri masive: 40.000 de posturi din administrație vor dispărea
Guvernul pregătește noi concedieri masive: 40.000 de posturi din administrație vor dispărea
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi (P)
Playtech Știri
Designul contează: cum au evoluat paturile de pescuit în ultimii ani (P)
Playtech Știri
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!