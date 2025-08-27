Ce pensie ar urma să primească un fost magistrat după noua formulă din Pachetul 2

Guvernul pregătește schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale, iar cei mai afectați ar putea fi foștii magistrați. Dacă până acum aceștia beneficiau de unele dintre cele mai mari pensii din România, aplicarea noii formule de calcul, prevăzută în Pachetul 2 de măsuri fiscale, ar putea reduce drastic sumele pe care le încasează după ieșirea din activitate.

Pensiile magistraților, aproape la jumătate

Conform calculelor făcute pe baza datelor oficiale publicate la 31 martie 2025, pensiile foștilor judecători și procurori s-ar putea înjumătăți, trecând de la un nivel de lux la valori semnificativ mai mici.

Un judecător de tribunal, cu un salariu brut lunar de aproximativ 30.881 lei (în jur de 18.000 lei net), are în prezent dreptul la o pensie specială echivalentă cu 80% din brut, adică în jur de 24.700 lei. Conform noilor reguli, pensia ar urma să fie raportată la 70% din salariul net, ceea ce înseamnă doar 12.600 lei. Practic, pensia s-ar reduce la jumătate.

Situația este și mai vizibilă în cazul magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele acestei instituții are un venit brut de aproape 41.000 lei, la care se adaugă sporuri ce depășesc 12.000 lei. În prezent, pensia sa poate ajunge la 43.200 lei. Dacă se aplică noua formulă, aceasta ar scădea la 21.924 lei. Și judecătorii simpli ai ÎCCJ vor simți din plin schimbarea: de la pensii actuale între 25.062 și 37.641 lei, aceștia ar putea ajunge să primească doar 17.780 – 19.103 lei.

Judecătorii de la Curțile de Apel, pensii reduse semnificativ

Și judecătorii Curților de Apel vor resimți noile reguli. Președintele unei astfel de instanțe, care are în prezent un venit net de 22.600 lei, primește acum o pensie de 31.200 lei. După aplicarea noii formule, aceasta ar fi de numai 15.800 lei. În cazul judecătorilor simpli, pensia ar scădea de la 24.077 – 27.780 lei la 12.219 – 14.099 lei, potrivit unui calcul făcut de Adevărul.

La nivelul tribunalelor, președintele are un venit net de 20.172 lei, ceea ce îi aduce o pensie actuală de 27.823 lei. După modificări, ar urma să primească doar 14.120 lei. Judecătorii obișnuiți din tribunale ar avea pensii cuprinse între 10.588 și 12.456 lei, față de 20.864 – 24.544 lei în prezent.

Nici procurorii nu scapă de reduceri. Procurorul general, care are în prezent un venit net de 26.510 lei, beneficiază de o pensie de 36.565 lei. Noua formulă ar reduce suma la 18.557 lei. Și procurorii șefi de secție ar pierde aproape jumătate din pensie, ajungând la 14.314 – 17.761 lei, în loc de 28.205 – 35.000 lei. Procurorii cu grad de Curte de Apel ar încasa doar 11.319 – 14.120 lei, comparativ cu 22.303 – 27.823 lei în prezent.