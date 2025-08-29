Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Ce pățit un român de 19 ani care s-a lăudat online că a spart un magazin cu telefoane: „Nu mă duc, vere, la pușcărie”

Actualitate
Ce pățit un român de 19 ani care s-a lăudat online că a spart un magazin cu telefoane: „Nu mă duc, vere, la pușcărie”
Un roman de 19 ani s-a laudat pe internet ca a spart un magazin de telefoane. Sursa foto: Profimedia

Un tânăr de 19 ani din Alexandria a ajuns în atenția autorităților după ce a spart geamul unui magazin de telefoane și a furat mai multe dispozitive mobile. Înainte de a fi prins, adolescentul a folosit rețelele sociale pentru a se lăuda cu fapta sa, crezând că astfel va scăpa nepedepsit.

Un individ a spart un magazin de telefoane și s-a afișat pe rețelele sociale

Incidentul a avut loc în noaptea de 24 august, când tânărul a folosit o piatră pentru a sparge geamul magazinului. În interior, acesta a sustras mai multe telefoane mobile, încercând să le ascundă în geacă.

Ulterior, a continuat să facă live-uri pe TikTok, potrivit adevărul.ro, afirmând că se află în Germania și că nu se teme de consecințe: ”Am spart un magazin de telefoane, la noi în oraș.

Vezi și:
Descoperire spectaculoasă: rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, scoase la suprafață lângă Alexandria

Nu aveam unde să bag atâtea telefoane și le-am băgat în geacă. Sunt în Germania, vere, în Berlin. Nu mă duc vere la pușcărie. Am spart un magazin, aia e, mă caută românii”.

Tânărul a fost reținut și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat

După sesizarea incidentului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au început cercetările sub supravegherea procurorului de caz. În urma administrării probatoriului, au reușit să identifice persoana bănuită.

La data de 28 august, tânărul a fost reținut, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. IPJ Teleorman a transmis că măsura reținerii a fost luată după ce probele au demonstrat implicarea acestuia în spargerea magazinului.

”În urma sesizării, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Alexandria au efectuat cercetări sub supravegherea procurorului de caz, în urma cărora a fost identificată persoana bănuită. La data de 28 august a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de tânăr”, a transmis IPJ Teleorman.

Furt la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași

Poliţiştii din Iaşi au deschis un dosar penal şi fac cercetări după ce ruda unei paciente a sunat la 112, sesizând furtul unei genţi din salonul Spitalului ”Sf. Spiridon”. În geantă se aflau 3.500 de lei, două carduri, actele de identitate ale pacientei şi un lănţişor de aur.

”Poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns în unitatea medicală şi a sustras bunuri personale.

Cercetările continuă pentru identificarea autorilor şi luarea măsurilor legale”, a precizat Elena Mormeci, agent IPJ Iaşi, potrivit Radio Iași.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Diana Cimpoeşu, a menţionat că victima are 61 de ani şi era internată la Clinica de Chirurgie pentru hernie ombilicală. Spitalul a demarat o anchetă internă şi a transmis sesizarea către poliţie, iar accesul în clinică se face doar în cadrul programului de vizită.

