Ce nu are voie să facă niciun polițist cu telefonul personal când îți verifică actele. Drepturile pe care trebuie să le știi

Controlul actelor la solicitarea poliției presupune respectarea strictă a confidențialității și a legislației privind protecția datelor personale. În practică, apar situații în care polițiștii folosesc telefoanele personale pentru a fotografia documente precum cărțile de identitate sau permisele de conducere, ceea ce ridică probleme legale. Autoritățile abilitate au intervenit pentru a stabili clar ce este permis și ce nu în cadrul acestor verificări.

Fotografierea documentelor personale este interzisă

Un raport recent al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a evidențiat un caz în care un polițist a fotografiat actele de identitate și permisul de conducere ale unei persoane, fără acordul acesteia.

Inspectoratul județean de poliție vizat nu a prezentat dovezi că ar fi adoptat măsuri suficiente pentru a interzice folosirea telefoanelor personale în astfel de situații.

Acest lucru contravine prevederilor legale care obligă operatorii de date să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile personale ale cetățenilor.

Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea nr. 363/2018 prevede că orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului are acces la datele personale doar în baza instrucțiunilor acestuia și că datele trebuie protejate prin măsuri adecvate.

Articolul 35 stabilește că nivelul de securitate trebuie să fie proporțional cu gradul de risc și să țină cont de natura, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării, relatează avocatnet.ro.

Fotografierea actelor cu telefonul personal fără autorizare reprezintă o încălcare clară a acestor reguli, punând în pericol confidențialitatea și securitatea datelor cetățenilor.

Măsuri corective și drepturile cetățenilor

În urma investigației, ANSPDCP a aplicat un avertisment inspectoratului județean și a dispus revizuirea procedurilor interne, precum și instruirea regulată a personalului.

Scopul este de a preveni colectarea excesivă sau neautorizată a datelor personale în timpul activităților de control. Cetățenii au dreptul să refuze fotografierea documentelor de către polițiști și să sesizeze autoritatea dacă se încalcă aceste prevederi.

Măsurile corective implementate de operatori includ clarificarea procedurilor, instruirea angajaților și utilizarea exclusivă a echipamentelor autorizate pentru prelucrarea datelor.

Respectarea acestor reguli asigură un echilibru între atribuțiile poliției și drepturile persoanelor, prevenind abuzurile și protejând datele personale ale cetățenilor în timpul controalelor de rutină.