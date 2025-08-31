Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Polițistul care a filmat o urmărire cu telefonul și a trimis-o pe WhatsApp, sancționat de ANSPDCP. Ce drepturi are șoferul imortalizat
Poliția Locală, amendată din cauza GDPR / foto: Playtech

Un incident aparent banal, dar cu implicații serioase asupra protecției datelor personale, a adus în atenția publică modul în care instituțiile statului gestionează imaginile și informațiile cetățenilor. Un polițist local a fost sancționat după ce a filmat o urmărire auto cu telefonul personal și a distribuit înregistrarea pe WhatsApp și ulterior în presă. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a considerat că această practică a încălcat normele GDPR și a aplicat o sancțiune unității de poliție din care făcea parte angajatul.

Cum a fost încălcat GDPR

Totul a pornit de la o plângere formulată de șoferul vizat în filmare, care a reclamat faptul că imaginea sa, vocea și numărul de înmatriculare al mașinii au fost dezvăluite public fără consimțământ. Ancheta ANSPDCP a arătat că polițistul local, aflat în timpul serviciului, a folosit telefonul personal pentru a înregistra urmărirea, iar apoi a distribuit materialul video pe un grup intern de WhatsApp. La scurt timp, imaginile au ajuns și în presă.

Conform raportului oficial, unitatea de poliție locală nu a implementat măsuri adecvate de securitate care să garanteze că doar persoanele autorizate pot accesa datele personale. În consecință, înregistrarea a ajuns în spațiul public, expunând date care se încadrează clar în categoria celor protejate de Regulamentul (UE) 2016/679.

ANSPDCP a sancționat instituția cu avertisment, subliniind că operatorul de date – în acest caz, poliția locală – este responsabil pentru modul în care angajații săi prelucrează și protejează informațiile cetățenilor, chiar și atunci când incidentul este cauzat de un gest individual.

Ce drepturi are șoferul filmat

În astfel de situații, șoferul imortalizat beneficiază de toate drepturile prevăzute de GDPR. Printre acestea se numără:

  • dreptul de a fi informat despre modul în care datele sale personale sunt colectate și utilizate;
  • dreptul de acces la datele personale, inclusiv la înregistrările în care apare;
  • dreptul la rectificare sau ștergere , dacă prelucrarea nu respectă normele legale;
  • dreptul de a depune plângere la autoritățile competente, în acest caz ANSPDCP;
  • dreptul la despăgubiri în situația în care prejudiciul material sau moral poate fi demonstrat.

Astfel, o persoană aflată într-o situație similară poate cere retragerea imaginilor din spațiul public și chiar compensații financiare, dacă se demonstrează că distribuirea lor i-a adus un prejudiciu.

Ce măsuri trebuie să ia instituțiile publice

Pe lângă sancțiunea aplicată, ANSPDCP a impus și un plan de remediere. Poliția locală trebuie să adopte măsuri tehnice și organizatorice mai stricte, să instruiască periodic angajații privind regulile de prelucrare a datelor și să prevină folosirea echipamentelor personale în timpul activităților de serviciu.

Cazul arată încă o dată importanța aplicării corecte a normelor GDPR nu doar de către companii private, ci și de instituțiile publice. Filmările realizate în timpul serviciului trebuie gestionate cu responsabilitate, altfel pot transforma o acțiune de rutină într-o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

