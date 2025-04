Ce notă a luat Pescobar la BAC? Paul Nicolau şi-a surprins fanii cu dezvăluirea: „Atât am luat şi la Capacitate”

Cu o simplă dezvăluire, Paul Nicolau a reușit să îi uimească pe români. Întrebat de un urmăritor un detaliu din adolescența sa, Pescobar a recunoscut ce notă a luat la BAC.

Activ pe platformele de social media, omul de afaceri a primit o întrebare inedită. Un urmăritor l-a provocat să spună ce notă a luat la examenul de Bacalaureat. Pescobar nu s-a ferit să răspundă, mai ales că a avut motive să se mândrească cu media obținută,

„La Bac am luat cât am luat și la Capacitate, adică 8,98. Am stat bine în ghete! După Capacitate, am intrat la Aeronautică, la Henri Coandă, primul în liceu!”, a dezvăluit Paul Nicolau, pe o platformă de social media.