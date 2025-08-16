Ultima ora
de Filon Stan

Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită

După trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, au ieșit la iveală detalii emoționante despre legătura pe care acesta a avut-o cu soția sa, Nina, până în ultima clipă.

Rugămintea Ninei Iliescu pentru soțul său, înainte ca acesta să moară

În vârstă de 95 de ani, fosta Primă Doamnă trece prin momente extrem de dificile, confruntându-se atât cu pierderea partenerului de o viață, cât și cu probleme serioase de sănătate.

Apropiații spun că Nina Iliescu, slăbită și afectată de vârstă, a ales să se retragă în izolare, refuzând internarea în spital, deși are stări de amețeală și dificultăți de deplasare. Din această cauză, ea nici nu a putut participa la înmormântarea soțului său, eveniment care a marcat profund societatea românească. Totuși, înainte ca Ion Iliescu să se stingă din viață, cei doi au avut ocazia să se revadă.

S-au revăzut la spital

Chiar pe patul de spital, Nina i-a adresat o rugăminte sfâșietoare. Conștientă că ultimele clipe se apropiau, a încercat să îi dea o urmă de speranță partenerului său. I-a cerut să se întoarcă acasă pentru a mai trăi încă un moment simplu și intim împreună: să îi gătească și să ia masa alături de ea, așa cum făcuseră de nenumărate ori în cei peste 70 de ani de căsnicie. Dorința ei a rămas, însă, neîmplinită.

După moartea fostului președinte, Nina Iliescu a transmis un mesaj emoționant pe blogul său, în care a mulțumit tuturor celor care au sprijinit organizarea funeraliilor și celor care i-au fost alături în aceste clipe grele. Ea și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de medicii care l-au îngrijit pe Ion Iliescu în ultimele luni.

Le-a mulțumit medicilor

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…)

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu.

