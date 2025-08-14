Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deşi se simte rău. Noutăţi despre văduva fostului preşedinte

La scurt timp după moartea lui Ion Iliescu, apar vești îngrijorătoare despre starea de sănătate a soției sale, Nina Iliescu. La 95 de ani, fosta Primă Doamnă se confruntă cu probleme medicale, însă refuză internarea. Durerea pierderii partenerului de viață pare să îi umbrească grija față de propria sănătate.

Nina Iliescu se confruntă cu grave probleme de sănătate

Nina Iliescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă după dispariția celui cu care a împărțit peste șapte decenii de viață. Potrivit România TV, aceasta se confruntă cu stări de amețeală și dificultăți de deplasare, dar respinge ideea de a merge la spital pentru investigații sau tratament.

Surse apropiate spun că văduva fostului șef de stat preferă să rămână retrasă, evitând contactul cu lumea exterioară. Durerea provocată de pierderea lui Ion Iliescu, alături de vârsta înaintată, pare să fi afectat profund starea sa fizică și emoțională. Prietenii familiei se tem că izolarea și refuzul ajutorului medical ar putea duce la agravarea problemelor de sănătate.

”Cea mai grea zi din viața mea”

Deși nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, Nina Iliescu a transmis un mesaj public pe blogul soțului său. În cuvinte pline de emoție, și-a exprimat recunoștința față de cei care i-au fost alături și au sprijinit organizarea ceremoniei:

”În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…) Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”.

Mesajul a fost primit cu emoție de către susținătorii fostului președinte, mulți dintre aceștia transmițându-i condoleanțe și încurajări.

O poveste de iubire de o viață

Relația dintre Ion și Nina Iliescu a început pe vremea adolescenței, când ambii aveau 18 ani. De atunci, au rămas împreună, trecând prin etape dificile, momente de glorie politică și provocări personale.

Căsnicia lor a fost considerată una dintre cele mai stabile din peisajul public românesc, chiar dacă au preferat să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor. Astăzi, la câteva zile după despărțirea definitivă de cel care i-a fost sprijin toată viața, Nina Iliescu pare copleșită de durere.

Deși starea ei de sănătate ridică îngrijorări, aceasta continuă să respingă internarea, alegând să își petreacă timpul în liniște, cu amintirile unei vieți petrecute alături de soțul ei.