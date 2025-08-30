Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch

Chiar dacă multe jocuri sunt create pentru PC și oferă control precis prin tastatură și mouse, există câteva titluri care se simt mult mai naturale și mai distractive pe console.

Chiar și jucătorii înrăiți de PC pot descoperi experiențe diferite și plăcute atunci când încearcă aceste jocuri pe platforme precum PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch.

Aventură și acțiune rapidă

Diablo III este un exemplu clasic. Seria a fost inițial orientată către PC, dar versiunea de consolă aduce un ritm mult mai alert și un gameplay adaptat controllerului.

În timp ce versiunea de PC necesită conexiune constantă la servere și poate fi frustrantă în bătălii intense, versiunea de consolă permite joc offline și control mai intuitiv al acțiunilor rapide, scrie How to Geek.

Ghost Recon: Advanced Warfighter oferă o experiență diferită pe console comparativ cu PC. Versiunile pentru Xbox 360 și PlayStation 3 permit trecerea între modurile first-person și third-person, introduc un sistem de acoperire și oferă grafica și efectele vizuale mai impresionante pentru acea perioadă. Jocul devine astfel mai accesibil și mai captivant pentru jucătorii care preferă un ritm mai rapid și controale fluide.

Borderlands 3 este ideal pentru cei care doresc să se relaxeze pe canapea. Chiar dacă versiunea de PC permite modding și ajustări pentru a elimina dialogurile neplăcute, consola oferă un ritm constant la 60 FPS și o experiență mai confortabilă, fără necesitatea unei atenții obsesive la fiecare detaliu al controlului.

Strategie, puzzle și experiențe indie

Tropico 6 se remarcă printre simulatoarele de construire a orașelor, datorită portului său pe console. Jocul permite control complet asupra deciziilor politice și economice ale unei mici națiuni insulare, păstrând totodată un gameplay ușor de gestionat cu controllerul. Deciziile privind legile, angajările și dezvoltarea infrastructurii devin mai intuitive pe consolă decât pe PC.

Cave Story+ a fost inițial un joc exclusiv pentru PC, dar portul pe Nintendo Switch a adus noi moduri multiplayer, soundtrack remasterizat și îmbunătățiri vizuale care fac experiența consolei definitvă.

Neon White, un joc hibrid între puzzle-platformer și shooter, devine mai accesibil pe console datorită ajustării timpilor de completare și opțiunii de aim assist. Pe Switch și PS5, controlul cu giroscop permite jucătorilor să se bucure de precizie fără a depinde de mouse.

Alte titluri notabile care funcționează excelent pe consolă includ seria Diablo, titluri tactical shooter precum Ghost Recon, și jocuri looter-shooter ca Borderlands 3, fiecare oferind o experiență unică atunci când sunt jucate pe controller, mai ales pentru cei care preferă să stea relaxați pe canapea în loc să stea la birou.