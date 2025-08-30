Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 08:59
de Iulia Kelt

Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch

Gaming
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Jocuri PC perfecte pentru console / Foto: TechRadar

Chiar dacă multe jocuri sunt create pentru PC și oferă control precis prin tastatură și mouse, există câteva titluri care se simt mult mai naturale și mai distractive pe console.

Chiar și jucătorii înrăiți de PC pot descoperi experiențe diferite și plăcute atunci când încearcă aceste jocuri pe platforme precum PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch.

Aventură și acțiune rapidă

Diablo III este un exemplu clasic. Seria a fost inițial orientată către PC, dar versiunea de consolă aduce un ritm mult mai alert și un gameplay adaptat controllerului.

Vezi și:
John Carpenter revine în horror, dar nu neapărat în filme, ci prin jocul video Toxic Commando. Tot ceea ce știm despre el
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?

În timp ce versiunea de PC necesită conexiune constantă la servere și poate fi frustrantă în bătălii intense, versiunea de consolă permite joc offline și control mai intuitiv al acțiunilor rapide, scrie How to Geek.

Ghost Recon: Advanced Warfighter oferă o experiență diferită pe console comparativ cu PC. Versiunile pentru Xbox 360 și PlayStation 3 permit trecerea între modurile first-person și third-person, introduc un sistem de acoperire și oferă grafica și efectele vizuale mai impresionante pentru acea perioadă. Jocul devine astfel mai accesibil și mai captivant pentru jucătorii care preferă un ritm mai rapid și controale fluide.

Borderlands 3 este ideal pentru cei care doresc să se relaxeze pe canapea. Chiar dacă versiunea de PC permite modding și ajustări pentru a elimina dialogurile neplăcute, consola oferă un ritm constant la 60 FPS și o experiență mai confortabilă, fără necesitatea unei atenții obsesive la fiecare detaliu al controlului.

Strategie, puzzle și experiențe indie

Tropico 6 se remarcă printre simulatoarele de construire a orașelor, datorită portului său pe console. Jocul permite control complet asupra deciziilor politice și economice ale unei mici națiuni insulare, păstrând totodată un gameplay ușor de gestionat cu controllerul. Deciziile privind legile, angajările și dezvoltarea infrastructurii devin mai intuitive pe consolă decât pe PC.

Cave Story+ a fost inițial un joc exclusiv pentru PC, dar portul pe Nintendo Switch a adus noi moduri multiplayer, soundtrack remasterizat și îmbunătățiri vizuale care fac experiența consolei definitvă.

Neon White, un joc hibrid între puzzle-platformer și shooter, devine mai accesibil pe console datorită ajustării timpilor de completare și opțiunii de aim assist. Pe Switch și PS5, controlul cu giroscop permite jucătorilor să se bucure de precizie fără a depinde de mouse.

Alte titluri notabile care funcționează excelent pe consolă includ seria Diablo, titluri tactical shooter precum Ghost Recon, și jocuri looter-shooter ca Borderlands 3, fiecare oferind o experiență unică atunci când sunt jucate pe controller, mai ales pentru cei care preferă să stea relaxați pe canapea în loc să stea la birou.

România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate
Recomandări
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!