Cei de la Blizzard, acuzați din nou că folosesc artă generată de AI: fanii reacționează dur la colaborarea Diablo Immortal x Hearthstone

Fanii Blizzard sunt din nou înarmați cu suspiciuni și critici, de această dată din cauza materialelor promoționale folosite pentru evenimentul crossover Diablo Immortal x Hearthstone. O imagine oficială, destinată promovării evenimentului, a fost acuzată de mulți utilizatori că ar conține artă generată de inteligență artificială, iar reacțiile nu au întârziat să apară în forță, mai ales pe Reddit.

Într-o industrie în care fanii sunt din ce în ce mai atenți la detalii și sensibili la utilizarea AI-ului în domenii creative, fiecare element „suspect” devine subiect de controversă. Iar în acest caz, imaginea promoțională include câteva detalii greu de trecut cu vederea: o mână care se estompează într-un perete, artă de cărți inversată și, poate cel mai ciudat dintre toate, o ureche cu trei conchas – un detaliu anatomic imposibil, dar clasic pentru arta generativă imperfectă.

Totul a pornit de la un utilizator Reddit, u/Ipyreable, care a publicat imaginea suspectă pe forumul r/DiabloImmortal, însoțită de comentariul sarcastic: „Se pare că cei 158 de dolari din pet-uri nu ajung pentru a plăti un artist să deseneze imaginea colaborării, lol.”

Postarea a primit rapid peste 4.400 de voturi pozitive, fiind preluată ulterior și de PC Gamer, și a declanșat o avalanșă de comentarii. Unii fani au remarcat clar semnele de AI: proporții ciudate, detalii anatomice greșite și artefacte vizuale, toate semnale familiare pentru cei care au mai interacționat cu imagini generate automat.

Mai mulți utilizatori și-au exprimat dezamăgirea profundă față de companie. „Dacă nu vor să plătească artiști, utilizatorii o să comenteze. Asta e situația,” a scris cineva. Altcineva a completat: „Mai puțin comentat și mai mult nu mai cumpărați lucruri cu bani reali. Asta se discută în ședințele de buget, nu postările de pe Reddit.”

Pe de altă parte, unii utilizatori au subliniat faptul trist că „majoritatea jucătorilor nu vor observa și nici nu vor fi deranjați prea tare”, ceea ce lasă companiilor spațiu de manevră pentru astfel de decizii.

Find a seat if you can. Diablo Immortal x @PlayHearthstone. Coming Soon. pic.twitter.com/NWbzEujMRy

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) July 21, 2025