Ce i s-a întâmplat lui Mihai Leu înainte de Paște. De ce a fost dus de urgență la un spital din București

Fostul mare sportiv Mihai Leu a trecut prin momente extrem de dificile în weekendul de dinaintea Paștelui, după ce o complicație medicală veche i-a pus viața în pericol. Cunoscut pentru determinarea și forța sa interioară, Leu s-a confruntat cu o situație critică care a necesitat intervenția urgentă a medicilor și transferul său cu elicopterul de la Deva la Spitalul Fundeni din București.

Transportat de urgență cu elicopterul, în stare critică

Totul s-a petrecut fulgerător, în sâmbăta dinainte de Paște, când Mihai Leu se afla la Hunedoara. Potrivit unor surse apropiate familiei, el se simțea bine și chiar încerca să revină la antrenamente, însă o complicație mai veche a survenit brusc. Medicii de la Spitalul Județean din Deva au constatat gravitatea situației și au decis de urgență transportul aerian către București.

Ajuns în Capitală, fostul campion a fost internat direct la Terapie Intensivă. Medicii de la Spitalul Fundeni au acționat rapid pentru a-l stabiliza, iar în scurt timp a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, în urma unei sângerări grave la nivelul aortei.

Potrivit edilului din Hunedoara, Dan Bobouțeanu, un apropiat al familiei, operația a fost esențială pentru salvarea vieții lui Mihai Leu.

„În sâmbăta dinainte de Paște a fost dus cu elicopterul de la Deva, era o complicație mai veche. El era la Hunedoara, am vorbit cu el, se simțea bine. Ieri am discutat cu managerul nostru de la spital și cu domnul doctor. Dimineață am primit un mesaj prin care ni s-a transmis că Mihai a fost reoperat de urgență pentru o sângerare la aortă. Din fericire, acum este mai bine, a fost detubat și urmează să fim informați despre evoluția lui”, a declarat Bobouțeanu.

Detubat, dar în continuare în stare critică

După operația suferită pe 27 aprilie, cadrele medicale s-au arătat rezervate, însă în același timp pline de speranță. Starea lui Mihai Leu a fost considerată în continuare critică, dar evoluția pozitivă din ultimele ore oferă motive de optimism.

„Mihai a fost detubat, dar e mult prea devreme să spunem că a trecut peste starea critică. În continuare, avem speranța că lucrurile vor merge în direcția bună și pacientul va depăși și această perioadă grea!”, au transmis surse medicale pentru Gândul.

Mihai Leu, un luptător și în afara ringului

Este important de menționat că Mihai Leu nu se afla la primul episod medical grav. Fostul campion, care s-a remarcat atât în ringul de box cât și în raliuri, a mai trecut prin încercări dure din punct de vedere al sănătății, dovedind însă de fiecare dată o voință de fier.

Familia sa a fost discretă în privința stării sale, preferând să evite expunerea publică și să se concentreze pe recuperarea lui. Cu toate acestea, comunitatea locală din Hunedoara și fanii din întreaga țară și-au exprimat susținerea, trimițând mesaje de încurajare și rugându-se pentru însănătoșirea lui.

Pentru moment, Mihai Leu rămâne sub strictă supraveghere medicală la Spitalul Fundeni, iar medicii continuă să monitorizeze atent fiecare progres al fostului sportiv. Detubarea este un semn încurajator, dar lupta pentru recuperare este departe de a fi încheiată.