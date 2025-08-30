Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
30 aug. 2025 | 09:07
de Daoud Andra

Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”

Monden
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare TV din România, se bucură de ultimele zile de vacanță înaintea revenirii pe micile ecrane. Vedeta PRO TV a ales să împărtășească cu urmăritorii săi câteva momente de relaxare la soare, publicând pe rețelele sociale fotografii în care apare purtând un costum de baie roșu, întreg, dintr-o singură piesă.

Andreea Esca, între complimente și critici

Imaginile, în care prezentatoarea zâmbește și se bucură de soare, au atras rapid mii de aprecieri. Mulți dintre fanii săi au felicitat-o pentru naturalețea de care dă dovadă și pentru faptul că își trăiește viața cu încredere, indiferent de vârstă. Totuși, așa cum se întâmplă adesea în mediul online, nu au lipsit nici comentariile critice.

Printre reacțiile mai puțin prietenoase, unii internauți au scris: „Ce poate face AI???!!!”, „Partea de jos nu e așa interesantă ca aia de sus, expusă atât de exhibiționist”, „Ai o vârsta, nimic de ajustat la conduită?”, sau „Doar ce am scris ‘siliconate’ și a apărut postarea asta! Probabil că sunt naturali, dar prea ți se bagă în ochi!”.

Aceste remarci au generat discuții aprinse în secțiunea de comentarii, unde alți urmăritori au intervenit în apărarea vedetei, subliniind că este dreptul fiecăruia să se bucure de vară așa cum dorește și că astfel de critici nu fac decât să alimenteze prejudecățile legate de vârstă și aspect fizic.

Cum își menține Andreea Esca forma fizică

Dincolo de reacțiile mixte la fotografiile recente, un lucru este cert: Andreea Esca este admirată pentru energia și vitalitatea pe care le afișează atât pe ecran, cât și în viața de zi cu zi. Prezentatoarea a vorbit de mai multe ori despre stilul său de viață și despre obiceiurile care o ajută să rămână în formă.

Unul dintre secretele sale este mișcarea constantă. Deși programul de știri este solicitant, Esca a declarat că încearcă să facă sport de câteva ori pe săptămână, fie prin antrenamente simple acasă, fie prin plimbări lungi și înot. Activitățile în aer liber sunt printre preferatele ei, iar vacanțele de vară reprezintă ocazia perfectă pentru a combina relaxarea cu exercițiile fizice.

La fel de important este și regimul alimentar echilibrat. Andreea Esca a mărturisit că nu ține diete stricte, dar este atentă la ceea ce consumă. Preferă mesele variate, cu multe legume și fructe proaspete, evită excesele și pune accent pe hidratare. În același timp, nu renunță la micile plăceri culinare, considerând că moderația este cheia unui stil de viață sănătos.

De asemenea, vedeta PRO TV acordă o atenție specială stării de spirit. O atitudine pozitivă, timpul petrecut cu familia și prietenii, dar și pasiunile sale din afara televiziunii – lectura, călătoriile sau evenimentele culturale – contribuie la echilibrul pe care îl afișează constant.

