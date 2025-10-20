Ce faci după ce dispar aplicațiile Facebook Messenger pentru Windows și Mac. Care sunt alternativele

Meta renunță la aplicațiile standalone Messenger pentru Windows și macOS, iar schimbarea te forțează să-ți ajustezi rutina de comunicare. Din 15 decembrie 2025, autentificarea în aceste aplicații nu va mai fi posibilă, iar accesul va fi redirecționat către site-ul Facebook. Pe Mac, retragerea vine însoțită de o perioadă de tranziție menționată în notificările oficiale: după ce apare mesajul de depreciere, mai ai la dispoziție 60 de zile până la blocarea completă a aplicației. În practică, decizia înseamnă că vei trece pe web, pe aplicații alternative sau pe soluții PWA configurate corect.

Ca să nu pierzi nimic important, merită să pregătești migrarea înainte ca aplicațiile să se oprească. Activezi stocarea sigură a mesajelor, îți setezi un PIN și verifici că istoricul conversațiilor se sincronizează pe toate platformele unde folosești Facebook. După aceea, alegi o cale de acces comodă: browser cu notificări, o aplicație web „instalată” ca fereastră separată sau un client multi-platformă care îți agregă toate chat-urile.

Ce alternative ai pe Windows și Mac

Cea mai directă opțiune rămâne Messenger în browser, pe Facebook. O setezi într-o fereastră dedicată, cu notificări active, ca să păstrezi experiența de aplicație. Pe Windows, în Chrome sau Edge, instalezi Messenger ca „aplicație” din meniul Install/Save site as app și bifezi deschiderea într-o fereastră separată. Pe macOS, în Chrome sau Arc, creezi o „app” din site, iar în Safari poți adăuga un shortcut în Dock. În felul acesta, pornești Messenger din taskbar sau Dock, fără tab-uri aglomerate.

Poți folosi și aplicația Facebook pentru Windows, care oferă acces la Messenger în interfața desktop. Dacă preferi clienți unificați, ai variante precum Franz, Rambox, Ferdi sau Station: îți adună Messenger, WhatsApp, Telegram, Slack și alte servicii în același loc, cu badge-uri de notificări. Ține cont că acestea sunt „ambalaje” web și depind de compatibilitatea și politicile Meta, deci verifică autentificarea și notificările înainte să te bazezi pe ele zilnic.

Cum îți păstrezi mesajele și notificările

Înainte de tranziție, activează Message Storage / Secure Storage pentru conversațiile criptate end-to-end și setează un PIN. Din meniul Messenger intri la Privacy & safety, deschizi End-to-end encrypted chats și alegi Message storage, apoi activezi Turn on secure storage. Așa te asiguri că istoricul te urmează pe web, pe mobil și pe alte dispozitive. Pentru o copie mai cuprinzătoare, folosești opțiunea Download Your Information din contul Facebook și selectezi mesajele.

Ca să nu ratezi alertele, permiți notificările din browser pentru Facebook și le prioritizezi în setările sistemului de operare. Pe Windows, verifici Settings > System > Notifications și permiți alertele pentru browserul pe care îl folosești. Pe macOS, mergi la System Settings > Notifications, cauți browserul și permiți banners și badges. Dacă lucrezi cu mai multe profiluri, creezi un profil dedicat doar pentru Messenger, cu notificări separate.

Sfaturi de organizare și productivitate

Dacă folosești intens Messenger pentru muncă, creează un spațiu de lucru dedicat: un profil de browser separat, un workspace într-un client unificat sau o aplicație web „instalată” cu icon propriu. Fixează-l în taskbar sau Dock și pornește-l odată cu sistemul, ca să nu depinzi de tab-uri. Dezactivează declanșările de sunet redundante și păstrează doar notificările vizuale, ca să nu aglomerezi mediul de lucru.

În paralel, stabilește canale de backup cu oamenii importanți: oferă-le un contact pe WhatsApp, Telegram sau Signal pentru situații în care Messenger are sincope. În felul acesta, eviți blocajele și păstrezi conversațiile esențiale accesibile indiferent de schimbările Meta.