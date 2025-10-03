Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri

Pentru mulți șoferi, scenariul în care un copac se prăbușește peste mașină părea o ipoteză îndepărtată. Însă, în urma furtunilor violente și a fenomenelor meteo extreme din ultimii ani, tot mai mulți conducători auto s-au confruntat cu astfel de situații neplăcute. Pagubele provocate de arborii căzuți pot fi serioase, de la geamuri sparte și caroserii îndoite, până la daune totale, iar în aceste momente apare întrebarea firească: cine plătește reparațiile?

Cine răspunde pentru daunele provocate de arbori căzuți

Răspunderea diferă în funcție de locul în care s-a produs incidentul. Dacă mașina se afla parcată pe domeniul public, autoritățile locale – primăria, consiliul județean sau compania de drumuri – sunt obligate să se ocupe de întreținerea copacilor și, implicit, să prevină riscurile. În aceste cazuri, administratorul drumului poate fi tras la răspundere pentru pagubele produse.

Totuși, legislația din România nu oferă un cadru foarte clar pentru aceste situații, ceea ce înseamnă că păgubiții trebuie să meargă în instanță pentru a obține despăgubiri. Procesul necesită dovezi solide: un proces-verbal de constatare întocmit de poliție, fotografii sau filmări care să arate avariile și locul exact al incidentului, dar și o plângere depusă la primărie, însoțită de documente precum devizul de reparație emis de un service autorizat.

Un aspect important este legat de starea copacului. Dacă arborele era uscat sau deteriorat și autoritatea responsabilă nu a intervenit pentru întreținerea sa, atunci șoferii pot solicita daune în baza răspunderii civile delictuale.

Situația daunelor pe proprietăți private

Dacă accidentul are loc pe un teren privat, răspunderea revine proprietarului sau administratorului acelui spațiu. Acesta poate fi considerat vinovat doar în cazul în care se dovedește neglijența – mai exact, lipsa îngrijirii arborilor aflați pe teren. Într-un astfel de proces, probele sunt la fel de importante: fotografii, înregistrări video, martori și documente care să arate că proprietarul nu și-a îndeplinit obligațiile de întreținere.

Excepția: fenomenele meteo extreme

Există și situații în care nici autoritățile publice, nici proprietarii de terenuri nu pot fi trași la răspundere. Dacă prăbușirea copacului a fost cauzată de un fenomen meteo extrem, care nu putea fi prevenit, atunci vina nu poate fi atribuită nimănui. În aceste cazuri, proprietarul autoturismului va suporta din propriul buzunar costurile reparațiilor.

Cum te poate salva o poliță CASCO

Atunci când nu există un responsabil direct, singura soluție pentru a recupera pierderile este o poliță CASCO. Spre deosebire de RCA, care nu acoperă daunele provocate de copaci, asigurarea facultativă CASCO oferă protecție împotriva riscurilor naturale, inclusiv a arborilor căzuți.

Pentru a beneficia de despăgubiri, șoferul trebuie să depună la asigurator un dosar complet, care include procesul-verbal de constatare și fotografii cu daunele produse. În lipsa acestor documente, există riscul ca despăgubirea să fie refuzată, iar costurile să fie suportate integral de proprietarul mașinii.

Ce trebuie să rețină șoferii

În astfel de situații, rapiditatea reacției este esențială. Prima etapă este sesizarea poliției pentru întocmirea procesului-verbal, urmată de documentarea detaliată a pagubelor prin fotografii sau filmări. Ulterior, păgubiții trebuie să depună plângere la autoritatea competentă sau să contacteze compania de asigurări.

Deși procedura poate fi anevoioasă, cunoașterea drepturilor legale și a pașilor corecți de urmat poate face diferența între o reparație plătită din buzunar și o despăgubire obținută în instanță sau prin intermediul asiguratorului.