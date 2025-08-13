De ce nu poți repara o mașină inundată și o asigurare RCA este inutilă. Probabil cel mai bun argument pentru CASCO

Ultima ora
13 aug. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Actualitate
Fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente în România, iar efectele lor pot fi devastatoare. Viitura din localitatea Broșteni, județul Suceava, a demonstrat cât de vulnerabile sunt locuințele, infrastructura și autovehiculele în fața forței naturii. În câteva minute, apele au smuls case din temelie și au luat cu ele mașini, lăsând în urmă doar pierderi și distrugeri. În astfel de situații, mulți șoferi se întreabă dacă asigurarea RCA îi poate ajuta.

Răspunsul este simplu: polița RCA nu acoperă pagubele produse de inundații sau alte fenomene naturale. Aceasta este valabilă exclusiv pentru daunele produse terților în urma unui accident rutier. Cu alte cuvinte, dacă mașina ta este luată de ape, RCA-ul nu îți va aduce niciun leu despăgubire.

Singura soluție reală: asigurarea CASCO

Doar proprietarii care dețin o poliță CASCO ce include clauza de despăgubire pentru daune provocate de inundații pot recupera valoarea vehiculului. În funcție de gravitatea situației, asigurătorul poate acoperi costurile reparațiilor sau poate declara vehiculul daună totală, oferind contravaloarea acestuia.

În cazul în care dauna este totală, valoarea de piață a mașinii în momentul producerii evenimentului este cea luată în calcul. Aceasta poate fi folosită pentru achiziționarea unui alt vehicul, evitând astfel pierderea completă a investiției.

De ce o mașină inundată nu mai poate fi reparată complet

Atunci când nivelul apei depășește jumătatea roților, există deja riscul ca motorul, sistemul electric și interiorul să fie afectate. Dacă apa ajunge în motor sau pătrunde prin sistemul de evacuare, reparațiile devin extrem de costisitoare și nesigure.

În situații grave, cum a fost cea din Broșteni, viitura poate lua mașina cu totul, iar recuperarea ei este practic imposibilă. Chiar și dacă vehiculul este găsit și curățat, efectele pe termen lung sunt inevitabile: coroziune accentuată în zone greu accesibile, deteriorarea tapiseriei și a mochetei, precum și oxidarea conexiunilor electrice, ceea ce poate duce la defecțiuni repetate sau scurtcircuite.

Din aceste motive, în aproape toate cazurile, mașinile grav afectate de inundații sunt declarate daună totală. Singura valoare rămasă este cea a pieselor ce mai pot fi recuperate și vândute.

Evenimentele meteo extreme sunt imposibil de controlat, însă modul în care îți protejezi investiția este o decizie personală. RCA-ul este obligatoriu, dar nu te ajută în fața unor astfel de catastrofe. CASCO rămâne singura opțiune reală pentru a evita pierderi financiare majore în caz de inundație.

