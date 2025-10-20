Ce faci dacă nu îți mai poți accesa contului de Gmail. De ce ar trebui să apelezi la un prieten de încredere, conform Google

Google a introdus o nouă funcție de securitate menită să te ajute atunci când pierzi accesul la contul tău de Gmail — iar soluția implică ceva neașteptat: un prieten de încredere . Noua opțiune, numită Recovery Contacts , îți permite să selectezi persoane apropiate, ale căror conturi Google pot fi folosite pentru a genera coduri de recuperare atunci când nu ai la dispoziție alte metode, cum ar fi telefonul sau codurile de rezervă.

Funcția vine în contextul în care Google încearcă să accelereze trecerea utilizatorilor către sistemul de autentificare fără parolă (passkeys) , bazat pe chei biometrice și dispozitive fizice. Deși passkeys oferă un nivel ridicat de securitate, problema apare atunci când pierzi dispozitivul principal – caz în care, fără SMS, e-mail alternativ sau autentificare biometrică, poți rămâne blocat complet.

Cum funcționează recuperarea printr-un contact de încredere

Pentru a activa această opțiune, trebuie să alegi una sau mai multe persoane de încredere (până la 10 pentru fiecare cont). Acestea trebuie să aibă un cont Google activ și să fie dispuse să te ajute rapid în cazul unui blocaj.

Dacă rămâi fără acces la Gmail, poți trimite o cerere de recuperare către una dintre aceste persoane. Google îi va notifica, iar contactul tău va primi trei coduri numerice — doar unul fiind corect. Tu trebuie să-i transmiți codul potrivit, iar el sau ea îl va selecta în interfața de confirmare, validând astfel cererea ta.

Tot procesul este bazat pe autentificare prin potrivirea codului (number-matching) , o metodă menită să prevină tentativele de phishing sau de manipulare socială. Există, totuși, o limită de timp: codul expiră după 15 minute , deci este important ca persoana aleasă să fie disponibilă și atentă.

În plus, Google analizează factori suplimentari înainte de a permite accesul: locația, istoricul dispozitivelor și adresa IP , pentru a detecta eventuale anomalii. Chiar dacă prietenul tău aprobă cererea, sistemul poate impune un security hold temporar, timp în care proprietarul contului poate confirma personal că recuperarea este legitimă.

Pe cine poți alege ca prieten de încredere

Google recomandă ca acești contacte să fie persoane care:

răspund rapid (ideal în primele 15 minute);

au experiență de bază în securitate digitală;

își protejează conturile prin autentificare cu doi factori (2FA).

Poți fi contact de recuperare pentru maximum 25 de alte persoane , iar sistemul nu este disponibil pentru conturile Google Workspace (corporate) sau cele înscrise în Advanced Protection Program . De asemenea, conturile pentru copii nu pot fi folosite pentru acest scop și nici nu pot adăuga contacte proprii.

În practică, funcția este destinată utilizatorilor individuali de Gmail, care au nevoie de o metodă suplimentară de acces atunci când toate celelalte opțiuni eșuează.

De ce această schimbare este importantă

Google recunoaște că pierderea accesului la un cont este una dintre cele mai stresante experiențe digitale, mai ales atunci când același cont este folosit pentru autentificare pe alte platforme. Într-un comunicat oficial, compania afirmă că Recovery Contacts reprezintă „un pas natural către o lume fără parole”, dar și „o soluție de rezervă sigură atunci când metodele clasice de verificare nu mai sunt disponibile”.

În esență, noul sistem adaugă o componentă umană controlată într-un proces automatizat de securitate. Totuși, Google avertizează că alegerea greșită a unui contact poate transforma funcția într-un risc, mai ales dacă persoana respectivă nu este atentă la tentative de înșelăciune.

Pentru cei care vor să activeze opțiunea, aceasta este deja în curs de implementare globală și poate fi accesată din secțiunea Security > Account recovery options din setările contului Google.