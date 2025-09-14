Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat

Mesele la restaurant sunt, de multe ori, prilej de răsfăț culinar și descoperire a unor arome noi. Totuși, chiar și atunci când meniul arată impecabil, există preparate pe care bucătarii cu experiență preferă să le evite complet. Motivele țin, în special, de prospețime, calitatea ingredientelor și modul în care acestea sunt depozitate. Câteva nume cunoscute din lumea gastronomiei au explicat de ce unele opțiuni, aparent banale, pot deveni adevărate capcane pentru clienți.

De ce peștele poate fi un risc în restaurantele necunoscute

Unul dintre cele mai întâlnite avertismente vine din partea lui Mark Poynton, bucătar-șef distins cu stele Michelin. El subliniază că nu ar comanda niciodată pește sau crustacee într-un restaurant pe care nu îl cunoaște.

„Nu aș comanda niciodată pește, și mai ales crustacee, dacă restaurantul este unul pe care nu-l cunosc sau nu-l cunosc pe bucătar. Asta pentru că urăsc din tot sufletul peștele prost preparat și gătit”, a declarat acesta, potrivit Express.co.uk.

Opinia lui este împărtășită de alți bucătari, care consideră că prospețimea peștelui este esențială. În cazul în care ingredientul principal nu este de calitate, întreaga experiență culinară poate fi ruinată.

Atenție la rulourile cu ton în localurile ieftine

Dean Harper, bucătar la Harper Fine Dining, a atras atenția asupra unui preparat aparent simplu, dar riscant.

„Dacă vă aflați într-un restaurant cu buget redus, eu personal aș evita rulourile cu ton”, a spus acesta.

El explică faptul că, la pește, diferența dintre un produs proaspăt și unul de calitate îndoielnică este uriașă, iar tonul, atunci când este ieftin, rareori se ridică la nivelul așteptărilor.

„Poate fi riscant. Alege pur și simplu ceva gătit sau mai puțin riscant. În felul acesta, te vei bucura mai mult de masă și vei evita o surpriză neplăcută”, a completat Harper.

De ce midiile sunt evitate la început de săptămână

Un alt preparat care ridică suspiciuni pentru bucătarii cu experiență sunt midiile. Mark McShane, fondator al Food Hygiene Certificate, a dezvăluit că nu le comandă niciodată lunea. Motivul? În multe restaurante, livrările de fructe de mare sosesc vinerea, ceea ce înseamnă că până luni midiile pot fi deja la limita prospețimii.

„În multe restaurante, livrarea fructelor de mare ajunge vinerea, ceea ce înseamnă că midiile pot fi în depozit timp de două zile întregi. Cu excepția cazului în care există prețuri ridicate sau există completări în weekend, nu aș vrea să risc să fac compromisuri în ceea ce privește prospețimea”, a explicat McShane.

El a oferit și câteva repere clare pentru a identifica midiile de calitate: cochilii bine închise, miros proaspăt de mare și depozitare pe gheață sau în recipiente respirabile. Orice abatere de la aceste criterii este, în opinia sa, un „steag roșu” major.

Cum să recunoști un preparat prost pregătit

Sfaturile bucătarilor nu se rezumă doar la ce să eviți, ci și la cum să identifici produsele de calitate scăzută. Dacă midiile au cochilii crăpate, un miros neplăcut sau rămân închise după gătire, acestea trebuie returnate imediat.

„O bucătărie profesionistă nu va contrazice niciodată acest aspect”, subliniază McShane.

Mai mult, restaurantele care au etichete clare de livrare, stocuri mari de fructe de mare și confirmări de aprovizionare la început de săptămână sunt considerate mai sigure. În schimb, în localurile mai liniștite, este mai prudent să aștepți până la mijlocul săptămânii pentru a comanda fructe de mare.

Chiar dacă meniurile restaurantelor sunt tentante, bucătarii celebri recomandă prudență. Rulourile cu ton în localuri ieftine, midiile comandate lunea și peștele în restaurante necunoscute sunt câteva dintre opțiunile care pot transforma o masă într-o experiență dezamăgitoare. Secretul stă în alegerea atentă și în atenția la detalii, astfel încât fiecare ieșire la restaurant să rămână o plăcere, nu un risc.