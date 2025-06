Ce este ligrul, animalul foarte rar care s-a născut în România, la o grădină zoologică. Poate ajunge să cântărească 400 de kilograme

Un eveniment inedit a avut loc în județul Suceava, la grădina zoologică privată „Arca lui Noe” din localitatea Zaharești: nașterea primului ligru din România. Acest hibrid rar, rezultat din încrucișarea unei tigroaice cu un leu, este un mascul care, deși nu are încă un nume oficial, a devenit deja o adevărată atracție.

Potrivit Monitorului de Suceava, ligrii sunt extrem de rari la nivel global, existând, după unele estimări, cel mult 20 de exemplare în întreaga lume. Prezența unuia în România transformă acest eveniment într-un moment deosebit pentru iubitorii de animale exotice. Dorin Șoimaru, colecționar de animale exotice și fondatorul grădinii zoologice din Zaharești, a povestit cum a fost posibilă apariția acestui pui:

„Acum 8 ani am avut o fătare numeroasă de lei, am căutat o grădină zoologică din țară care să aibă tigri de aceeași vârstă. Am făcut un schimb cu grădina respectivă. Tatăl leu și mama tigroaică.”