13 oct. 2025 | 12:11
de Diana Dumitrache

Ce este Hamas? Cronologia conflictului dintre Israel și organizația palestiniană
Luptatori din Hamas (Foto: Profimedia)

Gruparea palestiniană Hamas a început să elibereze luni dimineață ostaticii israelieni aflați încă în viață, în ceea ce este prima etapă a unui acord de încetare a focului intermediat de președintele american Donald Trump, menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza. De la apariția sa în anii ’80, Hamas a devenit un actor central în conflictul israelo-palestinian, un simbol al rezistenței pentru unii palestinieni și o organizație teroristă pentru o mare parte a comunității internaționale.

Ce este Hamas?

Cronologia confruntărilor dintre Israel și Hamas arată un cerc vicios al violenței, alimentat de ură, suferință și lipsa unui dialog real de pace.

Hamas (acr. de la Harakat al-Muqawama al-Islamiyya – „Mișcarea de Rezistență Islamică”) este cea mai mare și mai influentă organizație islamistă palestiniană. A fost fondată în 1988, la scurt timp după izbucnirea Primei Intifade – revolta palestinienilor împotriva ocupației israeliene din Cisiordania și Fâșia Gaza.

Conform statutului său, Hamas își propune distrugerea statului Israel și înlocuirea lui cu un stat palestinian islamic pe întreg teritoriul istoric al Palestinei.

De-a lungul timpului, Hamas a combinat activitatea militară cu acțiuni sociale, creând o rețea de asistență pentru palestinienii din Gaza, prin clinici, școli și programe de ajutor. Această dublă strategie – armă și solidaritate – i-a adus o largă susținere în rândul populației palestiniene.

Distrugerile provocate de Hamas (Foto: Profimedia)

Distrugerile provocate de Hamas (Foto: Profimedia)

Structura și aripa militară a Hamas

Pentru a-și urmări obiectivele armate, Hamas a înființat Brigăzile Izzedine al-Qassam, aripa sa militară, responsabilă pentru atacuri asupra Israelului, inclusiv atentate sinucigașe și lansări de rachete.

După retragerea Israelului din Gaza în 2005, Hamas s-a implicat activ și în viața politică. În 2006, a câștigat alegerile legislative palestiniene, învingând partidul rival Fatah, condus de președintele Mahmoud Abbas. În 2007, după un conflict violent cu Fatah, Hamas a preluat controlul total asupra Fâșiei Gaza, în timp ce Fatah a rămas la conducerea Autorității Palestiniene din Cisiordania.

De atunci, Hamas conduce Gaza fără alegeri democratice, iar Israelul și Egiptul au impus o blocadă strictă asupra teritoriului, pentru a limita capacitatea militară a organizației.

Statutul internațional al Hamas

Atât Israelul, cât și Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit și alte state consideră Hamas (sau aripa sa militară) o organizație teroristă. Motivul: utilizarea atacurilor sinucigașe, a rachetelor trase asupra civililor și a tacticilor de gherilă în zone dens populate, fapte ce au provocat mii de victime în ultimele decenii.

În anii ’90, Hamas s-a opus violent Acordurilor de la Oslo, semnate între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP). Pentru a torpila procesul de pace, Hamas a lansat valuri de atentate sinucigașe, în special între 1994 și 2000.

Atentatele au provocat o ruptură profundă între israelieni și palestinieni și au contribuit la ascensiunea politică a lui Benjamin Netanyahu, un critic dur al Acordurilor de la Oslo.

Palestinieni întorcându-se acasă pentru a o lua de la 0 (Foto: Profimedia)

Palestinieni întorcându-se acasă pentru a o lua de la 0 (Foto: Profimedia)

Carta Hamas

Carta fondatoare din 1988 definește întreaga Palestină istorică drept „pământ islamic” și exclude orice pace cu Israelul.

Documentul conține numeroase pasaje cu conotații antisemite, fiind criticat pe plan internațional. În 2017, Hamas a publicat un nou document de politică, mai moderat în ton, prin care accepta ideea unui stat palestinian provizoriu în granițele de dinainte de 1967, fără a recunoaște însă statul Israel. Israelul a respins acest gest, considerându-l o „manipulare politică”.

Cronologia conflictului dintre Israel și Hamas

  •  1987–1993: Prima Intifada („Războiul pietrelor”)

A fost o revoltă amplă împotriva ocupației israeliene în Gaza și Cisiordania. Mii de palestinieni au participat la proteste și acte de nesupunere civilă, dar și la confruntări violente. Bilanțul a fost de aprox. 2.000 de palestinieni și 1.000 de israelieni uciși. În acest context, Hamas s-a format și a câștigat influență rapidă.

  •  1989: Hamas este interzisă în Israel

Israelul interzice oficial organizația. Liderul spiritual, șeicul Ahmed Yassin, este arestat și condamnat la închisoare pe viață pentru incitare la violență și răpirea de soldați israelieni.

  • 1993–2000: Atentatele sinucigașe

După semnarea Acordurilor de la Oslo, Hamas declanșează o serie de atacuri cu bombă în autobuze și restaurante israeliene, pentru a submina procesul de pace.

  • 2000–2005: A Doua Intifada

Declanșată după vizita lui Ariel Sharon pe Muntele Templului, revolta a degenerat într-un conflict armat.
Hamas, alături de Jihadul Islamic și Brigăzile Al-Aqsa, a comis numeroase atentate, inclusiv peste 140 de atacuri sinucigașe. Rezultatul: peste 1.000 de israelieni și 3.000 de palestinieni uciși. În 2004, Ahmed Yassin și succesorul său Abdul Aziz al-Rantissi sunt asasinați de Israel.

  • 2005: Retragerea Israelului din Gaza

Premierul Ariel Sharon ordonă retragerea completă a trupelor și coloniștilor israelieni din Fâșia Gaza.

  •  2006: Hamas câștigă alegerile

Hamas obține majoritatea parlamentară în alegerile palestiniene. Încercarea de guvern de uniune cu Fatah eșuează.

  •  2007: Divizarea teritoriilor palestiniene

Hamas preia controlul militar asupra Gazei după lupte cu Fatah. De atunci, teritoriile palestiniene sunt divizate:

  1. Gaza – controlată de Hamas;
  2. Cisiordania – administrată de Autoritatea Palestiniană (Fatah).
  • 2008–2009: Primul război din Gaza („Cast Lead”)

După o serie de atacuri cu rachete Hamas, Israelul lansează o ofensivă aeriană și terestră. Conflictul durează trei săptămâni.

  •  2012: Al doilea război din Gaza

O nouă escaladare duce la opt zile de lupte intense. În același an, Palestina primește statutul de observator la ONU.

  • 2014: Al treilea război din Gaza

Un nou conflict izbucnește în iulie 2014. Israelul lansează o ofensivă terestră, iar luptele provoacă mii de morți.

  • 2021: Al patrulea război din Gaza

Confruntarea începe pe 10 mai 2021, în contextul tensiunilor din Ierusalimul de Est (cartierul Sheikh Jarrah și Moscheea Al-Aqsa). În 11 zile de lupte, Hamas lansează peste 4.000 de rachete spre Israel, iar armata israeliană răspunde cu atacuri aeriene masive. Bilanț: peste 3.500 de palestinieni și 90 de israelieni morți în cele patru războaie din Gaza (2008–2021).

  • 2023–2024: Escaladarea fără precedent

Pe 7 octombrie 2023, Hamas lansează un atac surpriză masiv asupra Israelului, ucigând peste 1.200 de persoane și luând sute de ostatici. Israelul declară stare de război și lansează o operațiune de amploare în Gaza.
Conflictul a declanșat una dintre cele mai grave crize umanitare din ultimele decenii.

