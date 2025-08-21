Ce este ”creierul pe microunde”, noua descoperire a cercetătorilor americani. Ce abilități au rețelele neuronale digitale

Un grup de cercetători de la Universitatea Cornell din New York a anunțat dezvoltarea unui cip revoluționar, denumit sugestiv „microwave brain”. Acesta este considerat primul procesor de tip rețea neuronală care funcționează în gama de frecvențe a microundelor și promite performanțe uimitoare în calculul ultra-rapid și consum redus de energie.

Noul dispozitiv reprezintă o schimbare de paradigmă în arhitectura procesoarelor, fiind capabil să lucreze atât cu date digitale, cât și cu semnale wireless complexe. Practic, în loc să proceseze informațiile doar pe baza circuitelor convenționale, cipul folosește undele electromagnetice pentru a învăța și a recunoaște modele, asemenea creierului uman.

Cum funcționează cipul inspirat de creier

Spre deosebire de cipurile tradiționale, care folosesc impulsuri electrice pentru a calcula, microwave brain utilizează semnale analogice extrem de rapide, în banda microundelor, adică la frecvențe de zeci de gigahertzi. Această abordare îi permite să gestioneze volume mari de date într-un timp mult mai scurt și cu o eficiență energetică de invidiat – puterea maximă fiind de doar 200 de miliwați.

Procesorul este conceput cu ghiduri de undă speciale care conectează diferitele sale părți asemenea sinapselor dintr-un creier biologic. În acest fel, poate identifica tipare noi, poate învăța din date și poate fi reprogramat pentru multiple sarcini. Printre testele realizate se numără clasificarea semnalelor wireless cu o precizie de 88% sau chiar mai mare, un rezultat comparabil cu rețelele neuronale digitale complexe, dar obținut cu resurse mult mai mici.

De asemenea, cipul s-a dovedit capabil să execute operații logice, să identifice secvențe de biți sau să numere valori binare în fluxuri rapide de date, toate acestea în timp real.

Posibile aplicații și viitorul tehnologiei

Prin sensibilitatea sa ridicată la semnale, noul cip poate detecta activități neobișnuite în comunicațiile wireless, fiind util pentru securitatea cibernetică, monitorizarea rețelelor sau sistemele radar. Totodată, datorită consumului redus de energie și dimensiunilor mici, cercetătorii îl văd implementat în dispozitive portabile, telefoane mobile și echipamente de edge computing, unde viteza și autonomia sunt esențiale.

În prezent, microwave brain se află încă în stadiul experimental, însă echipa de la Cornell își propune să îmbunătățească precizia și să optimizeze consumul energetic. Dacă tehnologia va fi scalată și adoptată pe scară largă, ar putea deschide o eră nouă în calculul de înaltă performanță, unde cipurile nu doar procesează date, ci învață și se adaptează asemenea creierului uman.

Această inovație demonstrează că viitorul procesării informației nu se mai limitează la logica digitală clasică, ci poate integra concepte inspirate din biologie și din fizica undelor, punând bazele unei generații complet noi de calculatoare.