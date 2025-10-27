Ce este arma „joker”? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii

Ultima ora
27 oct. 2025 | 14:16
de Vieriu Ionut

ȘTIRI EXTERNE
Ce este arma
Rachetele Tomahawk

Într-un moment în care războiul din Ucraina pare blocat între rezistența eroică a Kievului și presiunea constantă a forțelor ruse, o nouă discuție tensionează scena geopolitică internațională. O armă deosebită, considerată de experți „cartea ascunsă” a arsenalului occidental, ar putea redefini echilibrul de putere. Totuși, decizia de a o livra Ucrainei riscă să provoace o escaladare fără precedent a conflictului — una care, avertizează analiștii, ar putea duce chiar la declanșarea unui al Treilea Război Mondial.

Arma „joker”: rachetele care pot schimba regulile jocului

Fostul ofițer britanic de informații, Philip Ingram, a numit rachetele Tomahawk „cea mai importantă carte ascunsă de pe masă”, subliniind potențialul uriaș al acestor arme de croazieră cu rază lungă de acțiune. Într-un nou episod al seriei Battle Plans Exposed, el explică de ce aceste rachete reprezintă un punct de cotitură nu doar militar, ci și geopolitic.

În timpul vizitei sale recente la Casa Albă, Volodimir Zelenski ar fi încercat să-l convingă pe Donald Trump să aprobe furnizarea acestor rachete către Ucraina. Dacă ar primi undă verde, Tomahawk-urile ar permite Kievului să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei.

„Tomahawk-urile ar permite Ucrainei să lovească centre logistice, baze aeriene, situri industrial-militare și chiar fabrici de drone aflate la sute de kilometri dincolo de linia frontului”, a explicat Ingram.

O astfel de capacitate ar obliga Rusia să-și mute infrastructura militară mai adânc în teritoriu, complicând serios lanțurile logistice care susțin mașina de război a Kremlinului.

Dilema geopolitică: puterea unei decizii periculoase

În spatele discuțiilor tehnice despre rachete se ascunde o problemă de strategie globală. Washingtonul ezită să ia o decizie finală, conștient de consecințele majore pe care le-ar putea genera un asemenea pas. Kremlinul a avertizat deja că folosirea acestor rachete împotriva teritoriului rus ar fi considerată o escaladare directă a conflictului.

„Este o decizie care depășește sfera militară. Ea arată, în mod simbolic, disponibilitatea Statelor Unite de a-i oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a produce daune semnificative, pe termen lung, capacității Rusiei de a purta război”, afirmă expertul britanic.

Pe lângă dimensiunea militară, o eventuală livrare a acestor arme ar avea și o încărcătură politică importantă. Ea ar transmite un semnal clar că Washingtonul, chiar și sub o administrație Trump, nu se distanțează de Kiev, ci este pregătit să-l sprijine strategic în fața agresiunii ruse.

Războiul modern: adaptare, disciplină și inovație

Analiza lui Philip Ingram merge însă dincolo de arme și echipamente. El descrie modul în care armata ucraineană a reușit, în peste o mie de zile de lupte, să se mențină pe linia frontului în fața unui adversar mult mai numeros și mai bine dotat.

Fostul ofițer identifică patru tactici esențiale care definesc stilul de luptă al Ucrainei:

  1. Retragerea tactică: unitățile ucrainene evită confruntările directe, preferând să se replieze pentru a-și conserva forțele și a reface pozițiile defensive.
  2. Capcana dronelor: trupele ruse sunt lovite imediat după ce se instalează într-o nouă poziție, prin atacuri succesive cu drone FPV ieftine, dar extrem de precise.
  3. Rotația constantă a trupelor: Kievul își menține efectivele proaspete, spre deosebire de armata rusă, reducând riscul epuizării și al greșelilor tactice.
  4. Disciplina operațională: fiecare acțiune este planificată și coordonată cu sprijinul recunoașterii aeriene, limitând pierderile.

„Ceea ce vedem acum pe front este mai mult decât o rezistență militară. Este o demonstrație de adaptabilitate și disciplină – o lecție despre cum se va purta războiul în deceniile următoare”, conchide Ingram.

Tomahawk, între speranță și pericol global

Pentru Ucraina, rachetele Tomahawk ar putea fi „arma joker” — elementul care ar echilibra balanța de putere într-un conflict ce pare să fi ajuns într-un punct mort. Pentru Rusia, ele reprezintă o amenințare directă la adresa propriei infrastructuri strategice.

De aceea, miza acestei decizii depășește simpla logică militară: este vorba despre menținerea echilibrului global și evitarea unei confruntări care ar putea implica marile puteri. În timp ce liderii lumii cântăresc riscurile, specialiștii avertizează că un singur pas greșit ar putea declanșa o reacție în lanț, cu consecințe imprevizibile.

