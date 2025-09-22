Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii

În România, una dintre cele mai frecvente întrebări legate de succesiune este dacă soțul sau soția are vreun drept asupra bunurilor moștenite de partener de la părinți. Mulți români sunt interesați de aceste aspecte, mai ales atunci când vine vorba despre împărțirea patrimoniului în familie. Recent, avocata Gabriela Ursărescu a clarificat public una dintre cele mai des întâlnite situații, oferind explicații simple și aplicate.

Cum se împart bunurile moștenite de la părinți

Pe rețelele de socializare, o utilizatoare a întrebat-o pe avocată dacă are dreptul la partea din moștenire primită de soțul său de la părinții acestuia. Răspunsul a fost ferm: „Nu, nu aveți absolut niciun drept la moștenirea soțului, doar în situația în care soțul decedează înaintea dumneavoastră, îl moșteniți cu o cotă, în funcție de ce moștenitori mai sunt. Dacă aveți copii, 25% vă revine dumneavoastră și 75% le revine copiilor.”

Cu alte cuvinte, atâta timp cât soțul este în viață, bunurile primite de acesta prin moștenire de la părinți sunt considerate bunuri proprii și nu intră în patrimoniul comun al familiei. Soția nu are niciun drept asupra lor. Singura situație în care acestea pot fi împărțite este atunci când titularul lor decedează, caz în care se aplică regulile succesiunii prevăzute de Codul Civil.

Potrivit Codului Civil, bunurile dobândite prin moștenire sau donație de către unul dintre soți sunt considerate bunuri proprii, nu bunuri comune. Acest lucru înseamnă că nu se împart în cazul unui divorț și nu pot fi revendicate de celălalt soț în timpul vieții celui care le-a primit.

Ce cote le revin moștenitorilor

În schimb, dacă unul dintre soți decedează, atunci bunurile proprii, inclusiv cele moștenite, intră în masa succesorală și se împart conform legii:

dacă există copii, aceștia primesc 75% din patrimoniu, iar soțul supraviețuitor primește 25%;

dacă nu există copii, dar există părinți sau frați ai defunctului, soțul are o cotă mai mare (între 50% și 75%, în funcție de clasa de moștenitori);

în lipsa altor moștenitori, soțul supraviețuitor poate moșteni întreg patrimoniul.

Astfel, legislația protejează atât descendenții, cât și partenerul de viață, dar păstrează clar delimitată diferența dintre bunurile comune (dobândite în timpul căsătoriei, prin muncă sau achiziții) și bunurile proprii (moșteniri sau donații).

Confuziile apar adesea din necunoașterea legii, iar acest lucru poate genera tensiuni în familie, mai ales în momente dificile precum un deces. Înțelegerea faptului că moștenirea de la părinți rămâne bun propriu al soțului sau soției, până la decesul acestuia, poate preveni dispute și procese costisitoare.