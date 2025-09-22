Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 16:54
de Daoud Andra

Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii

Legislație
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
FOTO: Arhivă

În România, una dintre cele mai frecvente întrebări legate de succesiune este dacă soțul sau soția are vreun drept asupra bunurilor moștenite de partener de la părinți. Mulți români sunt interesați de aceste aspecte, mai ales atunci când vine vorba despre împărțirea patrimoniului în familie. Recent, avocata Gabriela Ursărescu a clarificat public una dintre cele mai des întâlnite situații, oferind explicații simple și aplicate.

Cum se împart bunurile moștenite de la părinți

Pe rețelele de socializare, o utilizatoare a întrebat-o pe avocată dacă are dreptul la partea din moștenire primită de soțul său de la părinții acestuia. Răspunsul a fost ferm: „Nu, nu aveți absolut niciun drept la moștenirea soțului, doar în situația în care soțul decedează înaintea dumneavoastră, îl moșteniți cu o cotă, în funcție de ce moștenitori mai sunt. Dacă aveți copii, 25% vă revine dumneavoastră și 75% le revine copiilor.”

Cu alte cuvinte, atâta timp cât soțul este în viață, bunurile primite de acesta prin moștenire de la părinți sunt considerate bunuri proprii și nu intră în patrimoniul comun al familiei. Soția nu are niciun drept asupra lor. Singura situație în care acestea pot fi împărțite este atunci când titularul lor decedează, caz în care se aplică regulile succesiunii prevăzute de Codul Civil.

Vezi și:
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil despre ordinea succesorală
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia? Legea succesiunii, în 2025

Potrivit Codului Civil, bunurile dobândite prin moștenire sau donație de către unul dintre soți sunt considerate bunuri proprii, nu bunuri comune. Acest lucru înseamnă că nu se împart în cazul unui divorț și nu pot fi revendicate de celălalt soț în timpul vieții celui care le-a primit.

Ce cote le revin moștenitorilor

În schimb, dacă unul dintre soți decedează, atunci bunurile proprii, inclusiv cele moștenite, intră în masa succesorală și se împart conform legii:

  • dacă există copii, aceștia primesc 75% din patrimoniu, iar soțul supraviețuitor primește 25%;
  • dacă nu există copii, dar există părinți sau frați ai defunctului, soțul are o cotă mai mare (între 50% și 75%, în funcție de clasa de moștenitori);
  • în lipsa altor moștenitori, soțul supraviețuitor poate moșteni întreg patrimoniul.

Astfel, legislația protejează atât descendenții, cât și partenerul de viață, dar păstrează clar delimitată diferența dintre bunurile comune (dobândite în timpul căsătoriei, prin muncă sau achiziții) și bunurile proprii (moșteniri sau donații).

Confuziile apar adesea din necunoașterea legii, iar acest lucru poate genera tensiuni în familie, mai ales în momente dificile precum un deces. Înțelegerea faptului că moștenirea de la părinți rămâne bun propriu al soțului sau soției, până la decesul acestuia, poate preveni dispute și procese costisitoare.

Temperaturile scad brusc, vine toamna cu adevărat. Prognoza meteo până pe 6 octombrie
Recomandări
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Republica Moldova își păstrează specialiștii IT acasă, cu salarii triple față de media pe economie și sprijin internațional solid
Republica Moldova își păstrează specialiștii IT acasă, cu salarii triple față de media pe economie și sprijin internațional solid
Vața Thermal Spa, un nou centru wellness, în România. Preţurile pentru fiecare activitate
Vața Thermal Spa, un nou centru wellness, în România. Preţurile pentru fiecare activitate
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent
Cât de eficiente sunt antrenamentele scurte și intense, de fapt. Semnificația termenului de „microdosing” și de ce funcționează
Cât de eficiente sunt antrenamentele scurte și intense, de fapt. Semnificația termenului de „microdosing” și de ce funcționează
Ce meserie ar avea Gina Pistol dacă nu ar lucra în televiziune? Domeniul ales de prezentatoarea „MasterChef”, unul rar
Ce meserie ar avea Gina Pistol dacă nu ar lucra în televiziune? Domeniul ales de prezentatoarea „MasterChef”, unul rar
O femeie de 41 de ani din Giurgiu, ucisă de soţ pentru că a vrut să divorţeze. Bărbatul a fugit de la locul crimei
O femeie de 41 de ani din Giurgiu, ucisă de soţ pentru că a vrut să divorţeze. Bărbatul a fugit de la locul crimei
De ce ne îmbolnăvește viața modernă pe care o trăim și cum putem combate efectele
De ce ne îmbolnăvește viața modernă pe care o trăim și cum putem combate efectele
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marţi, 23 septembrie. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Playtech Știri
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de începuturi spectaculoase
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...