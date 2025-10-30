Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi

Racordarea unei locuințe noi la rețelele de gaze și electricitate este un pas esențial pentru a o putea folosi în condiții normale. Procesul vine însă cu o serie de documente obligatorii, fără de care furnizorii nu pot aproba conectarea. Iată care sunt actele necesare și ce trebuie să știi înainte să demarezi procedura, pentru a evita întârzierile și cheltuielile suplimentare.

Ce acte trebuie să pregătești pentru racordarea la energie electrică

Pentru conectarea locuinței noi la rețeaua electrică, este esențial să pregătești un dosar complet. În mod obișnuit, documentele necesare includ:

cererea de racordare

actul de proprietate al locuinței sau terenului

extrasul de carte funciară actualizat

certificatul de urbanism

autorizația de construire

planurile instalației electrice

Totodată, vei avea nevoie de avizul tehnic de racordare și proiectul tehnic realizat de un specialist autorizat. De regulă, proprietarul trebuie să prezinte și o copie a actului de identitate, precum și contractul cu firma autorizată care execută instalația.

După predarea dosarului, distribuitorul va analiza documentele și va programa lucrările de branșare, în funcție de disponibilitate și de complexitatea proiectului. Termenele pot varia, dar un dosar complet și corect întocmit accelerează semnificativ procesul.

Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze

Pentru conectarea la rețeaua de gaze, procedura este asemănătoare, însă cu unele elemente specifice. În primul rând, este nevoie de cererea de racordare, actele de proprietate, extrasul de carte funciară, autorizația de construire și planul construcției.

Pe lângă acestea, trebuie depus proiectul tehnic pentru instalația de gaze, elaborat de o firmă autorizată ANRE, și dovada dreptului de utilizare a terenului unde va fi amplasată conducta.

De asemenea, proprietarul este obligat să prezinte o copie a actului de identitate și un acord scris în cazul în care conducta traversează un teren vecin.

După aprobarea documentelor, furnizorul stabilește un calendar de execuție a lucrărilor și urmărește conformitatea tehnică până la finalizarea montajului.

Ce trebuie să știi înainte de a începe procedura

Înainte de a depune actele, este util să verifici lista de documente solicitate de furnizor, întrucât pot exista mici diferențe între distribuitori sau în funcție de localitate. De asemenea, alegerea unor proiectanți și executanți autorizați joacă un rol decisiv, deoarece orice eroare tehnică sau lipsă de documentație poate amâna racordarea.

Pregătirea dosarului complet, consultarea în prealabil a unui specialist și planificarea etapelor de lucru te pot ajuta să finalizezi racordarea într-un timp optim. Astfel, vei putea să îți folosești locuința în condiții de siguranță și confort, fără întârzieri neprevăzute în procesul de conectare la utilități.