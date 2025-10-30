Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 19:18
de Badea Violeta

Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi

UTILE
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Acte necesare pentru racordarea la gaze si electricitate in locuintele noi

Racordarea unei locuințe noi la rețelele de gaze și electricitate este un pas esențial pentru a o putea folosi în condiții normale. Procesul vine însă cu o serie de documente obligatorii, fără de care furnizorii nu pot aproba conectarea. Iată care sunt actele necesare și ce trebuie să știi înainte să demarezi procedura, pentru a evita întârzierile și cheltuielile suplimentare.

Ce acte trebuie să pregătești pentru racordarea la energie electrică

Pentru conectarea locuinței noi la rețeaua electrică, este esențial să pregătești un dosar complet. În mod obișnuit, documentele necesare includ:

  • cererea de racordare
  • actul de proprietate al locuinței sau terenului
  • extrasul de carte funciară actualizat
  • certificatul de urbanism
  • autorizația de construire
  • planurile instalației electrice

Totodată, vei avea nevoie de avizul tehnic de racordare și proiectul tehnic realizat de un specialist autorizat. De regulă, proprietarul trebuie să prezinte și o copie a actului de identitate, precum și contractul cu firma autorizată care execută instalația.

Vezi și:
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Cele 7 dispozitive din casă pe care nu trebuie să le conectezi la prelungitor. Explicațiile unui electrician

După predarea dosarului, distribuitorul va analiza documentele și va programa lucrările de branșare, în funcție de disponibilitate și de complexitatea proiectului. Termenele pot varia, dar un dosar complet și corect întocmit accelerează semnificativ procesul.

Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze

Pentru conectarea la rețeaua de gaze, procedura este asemănătoare, însă cu unele elemente specifice. În primul rând, este nevoie de cererea de racordare, actele de proprietate, extrasul de carte funciară, autorizația de construire și planul construcției.

Pe lângă acestea, trebuie depus proiectul tehnic pentru instalația de gaze, elaborat de o firmă autorizată ANRE, și dovada dreptului de utilizare a terenului unde va fi amplasată conducta.

De asemenea, proprietarul este obligat să prezinte o copie a actului de identitate și un acord scris în cazul în care conducta traversează un teren vecin.

După aprobarea documentelor, furnizorul stabilește un calendar de execuție a lucrărilor și urmărește conformitatea tehnică până la finalizarea montajului.

Ce trebuie să știi înainte de a începe procedura

Înainte de a depune actele, este util să verifici lista de documente solicitate de furnizor, întrucât pot exista mici diferențe între distribuitori sau în funcție de localitate. De asemenea, alegerea unor proiectanți și executanți autorizați joacă un rol decisiv, deoarece orice eroare tehnică sau lipsă de documentație poate amâna racordarea.

Pregătirea dosarului complet, consultarea în prealabil a unui specialist și planificarea etapelor de lucru te pot ajuta să finalizezi racordarea într-un timp optim. Astfel, vei putea să îți folosești locuința în condiții de siguranță și confort, fără întârzieri neprevăzute în procesul de conectare la utilități.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...