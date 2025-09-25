Ce cupluri vor concura în Power Couple România sezonul 3: ADDA, Sandra Izbașa și Cătălin Zmărăndescu, printre invitați

Antena 1 a anunțat oficial cele nouă cupluri care vor participa la sezonul 3 al emisiunii ”Power Couple România”. Show-ul va fi filmat în Malta și va fi prezentat de Dani Oțil, care promite un sezon plin de surprize și probe spectaculoase. Printre concurenți se numără nume cunoscute din sport, muzică și mediul online, iar competiția se anunță mai strânsă ca oricând.

Nume sonore în sezonul 3 al ”Power Couple România”

Conceptul ”Power Couple” a fost lansat în urmă cu trei ani și a câștigat rapid popularitate datorită formatului său unic. În sezonul 3, Antena 1 aduce pe micile ecrane un mix de personalități – de la sportivi și cântăreți, la creatori de conținut cu milioane de urmăritori. Emisiunea își propune să testeze rezistența și compatibilitatea cuplurilor prin probe inedite, atât fizice, cât și culturale.

Cuplurile confirmate pentru acest sezon sunt:

Gimnasta Sandra Izbașa și actorul Răzvan Bănică

Creatorii de conținut Dilinca și Mădălin Șerban

Cântăreața ADDA și soțul său, Cătălin Rizea

Jurnalistul de radio Andrei Niculae și iubita sa, Claudia

Fostul luptător kickbox Cătălin și Luiza Zmărăndescu

Cântărețul Nick N&D și soția sa, Cătălina Marin

Creatorii de conținut Mitzuu și Ariana

Gimnastul Marius Urzică și soția sa, Simona

Creatorul de conținut Oase și soția sa, Maria, care este artistă

Filmări în Malta și probe-surpriză

Potrivit Pagina de Media, filmările vor avea loc în Malta și se vor întinde pe parcursul a șase săptămâni. Cele nouă perechi vor fi puse la încercare printr-o serie de etape și probe menite să le testeze atât condiția fizică, cât și abilitățile de comunicare și colaborare în cuplu.

”A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”, a declarat prezentatorul emisiunii Dani Oțil, potrivit Libertatea.

Istoricul câștigătorilor și așteptările pentru noul sezon

Primul sezon al ”Power Couple” a fost câștigat de Daiana Anghel, fostă vedetă TV și actuală creatoare de conținut, împreună cu fostul său soț, Sorin Gonțea, chef cunoscut.

Sezonul doi a adus trofeul magicianului Robert Tudor și soției sale, Elena. Pentru sezonul 3, Antena 1 nu a anunțat încă data difuzării, dar competiția promite să fie la fel de intensă și plină de momente surprinzătoare.

