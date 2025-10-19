Ultima ora
19 oct. 2025 | 18:13
de Filon Stan

Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Toamna este anotimpul ideal pentru plantarea anumitor copaci. Vezi care sunt acestia

Toamna este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea copacilor, mai ales datorită umidității crescute din sol și a temperaturilor moderate. Spre deosebire de primăvară, când solul se usucă mai repede, lunile de toamnă oferă puieților condiții ideale pentru a-și forma rădăcini puternice înainte de venirea frigului.

Vezi ce copaci se prind cel mai bine toamna

Specialiștii în silvicultură și horticultură spun că plantarea de toamnă garantează o rată de prindere mai bună, cu condiția ca lucrările să se încheie cu cel puțin două săptămâni înainte de primul îngheț.

Printre copacii care se adaptează ușor și rezistă oricărei ierni se numără:

  • Stejarul (Quercus robur) – rezistent la frig și vânt, cu o creștere lentă, dar foarte solidă;
  • Frasinul (Fraxinus excelsior) – ideal pentru zonele cu soluri fertile, suportă bine temperaturile scăzute;
  • Teiul (Tilia cordata) – ușor de întreținut și foarte rezistent la ger, preferat în curți și spații publice;
  • Mesteacănul (Betula pendula) – se prinde repede și suportă solurile acide, specifice zonelor de deal și munte;
  • Arțarul (Acer platanoides) – preferă lumina, are o coroană bogată și oferă umbră;
  • Cireșul sălbatic (Prunus avium) – rezistă bine la frig și oferă o înflorire spectaculoasă primăvara;
  • Bradul și molidul (Abies alba, Picea abies) – simboluri ale rezistenței la iarnă, ideale pentru zonele montane și subcarpatice;
  • Salcâmul (Robinia pseudoacacia) – se prinde ușor, tolerează seceta și solurile sărace, fiind foarte utilizat la marginea drumurilor.

Ce condiții trebuie respectate

Specialiștii recomandă ca puieții să fie plantați în perioada octombrie–noiembrie, când frunzele copacilor maturi au căzut deja, dar solul este încă moale și lucrabil. Rădăcinile trebuie acoperite cu un strat de pământ reavăn și protejate cu mulci sau frunze uscate pentru a evita înghețarea.

Plantarea de toamnă are un avantaj important: puieții intră în repaus odată cu iarna, iar în primăvară încep să se dezvolte imediat, folosind rezervele de umiditate acumulate în sol.

Ce specii trebuie evitate toamna

Anumiți copaci sensibili la frig, cum ar fi nucul, castanul comestibil sau arbuștii ornamentali exotici, se plantează mai bine primăvara, când temperaturile sunt stabile. În caz contrar, rădăcinile tinere pot îngheța înainte de a se fixa în sol.

