Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege

Oricât de tentant ar părea să tai sau să toaletezi copacii din gospodăria ta din proprie inițiativă, legea prevede sancțiuni clare pentru intervențiile neautorizate. Fie că este vorba de spații verzi urbane, zone protejate sau arbori protejați de lege, autoritățile au stabilit reguli stricte privind avizele și amenzile ce pot fi aplicate în 2025. Iată ce trebuie să știi înainte de a interveni asupra copacilor.

Când ai nevoie de autorizație sau aviz

Conform legislației în vigoare (inclusiv Legea 24/2007 pentru spațiile verzi), toaletarea sau tăierea arborilor din zone urbane sau spații verzi este permisă doar după obținerea unui aviz sau autorizație de la primăria locală.

Cererea trebuie să includă motivele intervenției: de pildă, ramuri uscate care pot cădea, risc pentru persoane sau clădiri etc. Primăria poate organiza o comisie care verifică situația înainte de emiterea actului.

În cazul unui arbore aflat în proprietatea privată, aceeași procedură se aplică: înainte de intervenție trebuie obținut avizul legal corespunzător.

Un caz special îl reprezintă nucii: aceștia sunt protejați de lege, astfel că tăierea lor fără autorizație direcționată către Direcția pentru Agricultură poate aduce amenzi importante, chiar dacă pomul se află pe teren privat.

Sancțiunile legale: ce amendă riști

Pentru persoanele fizice

Dacă tai sau toaletezi arbori fără a avea aprobarea legală, legea spațiilor verzi prevede amenzi între 200 și 1.000 de lei.

Însă, în cazul arborilor protejați (ex: nuci) sau al arborilor situați în zone sensibile sau reglementate, sancțiunea poate fi mult mai severă — de la 5.000 până la 10.000 de lei pentru tăierile neautorizate.

Pentru persoanele juridice

Entitățile juridice care execută intervenții asupra arborilor fără aviz riscă amenzi mai mari, între 1.000 și 5.000 de lei, potrivit Legii 24/2007.

În foarte multe cazuri, autoritățile pot dispune și confiscarea masei lemnoase rezultate din tăierile ilegale și pot impune obligația replantării arborilor.

Cum se calculează sancțiunile: criterii importante

Suma amenzii poate varia în funcție de:

dimensiunea și înălțimea copacului tăiat

impactul asupra mediului și spațiului înconjurător

dacă pomul face parte dintre speciile protejate (cum este nucul)

dacă cererea a fost precedată de raport tehnic sau de constatări de pericol

dacă în zona respectivă există reguli locale mai stricte

Caz special: nucii și arborii protejați

Nucii fac parte din categoria arborilor protejați de lege, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă sunt pe proprietatea personală, nu pot fi tăiați fără autorizație. În caz contrar, persoana care execută tăierea riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Solicitarea autorizației pentru nuci trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte la Direcția Agricolă județeană. În lipsa acordului, autoritățile pot refuza tăierea, recomandând doar toaletarea arborilor dacă situația o justifică.

Ce trebuie să faci dacă vrei să toaletezi un copac legal

Depune o cerere la primăria locală, explicând motivul intervenției și arborii vizați.

În unele cazuri, autoritatea poate cere un raport tehnic sau evaluare de specialitate.

Așteaptă emiterea avizului sau autorizației – nu începe lucrările înainte de aceasta.

Respectă tehnicile de toaletare stabilite (fără vătămarea trunchiului sau deteriorarea arborelui).

În cazul în care arborele este într-o zonă protejată sau este specie protejată, verifică legislația specială (ex: Legea pomiculturii pentru nuci).

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.